Лишенного прав участника гонок на Gelandewagen арестовали на 10 суток

Участник гонок на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen Абдувахоб Маджидов арестован на 10 суток за езду после лишения прав.

«Мировой судебный участок Черемушкинского суда Москвы признал виновным Маджидова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), и назначил административный арест сроком на 10 суток», – цитирует ТАСС пресс-службу Черемушкинского районного суда.

Во вторник столичные полицейские задержали попавшего в ДТП на Профсоюзной улице водителя иномарки, в котором сотрудники ГИБДД опознали лишенного прав участника гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen. Сообщалось, что прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС водитель предъявил паспорт и удостоверение, выданные в одной из стран ближнего зарубежья. Источник в правоохранительных органах сообщал, что имя задержанного – Абдувахоб Маджидов.

Напомним, осенью 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ по делу о гонке на Gelandewagen, Маджидова полностью оправдали, однако лишили водительских прав.

Также суд изъял в пользу государства элитный внедорожник Mercedes G63 AMG, на котором Шамсуаров и его друзья устроили гонки с полицией.