На «Союзе-2» запустят 12 американских спутников

Международная космическая компания «Космотрас» договорилась с американской компанией Planet о запуске 12 космических спутников Dove на ракете-носителе «Союз-2».

«МКК «Космотрас» подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами «Канопус» номер 5 и 6, который в настоящее время запланирован на конец 2018 года», – говорится в сообщении на сайте «Космотраса».

Оператором запусков называется АО «Главкосмос пусковые услуги» – дочерняя компания АО «Главкосмос» и МКК «Космотрас».

АО «Главкосмос пусковые услуги» обеспечивает коммерческие запуски, компания уполномочена Роскосмосом заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства «Союз-2» с российских космодромов.

Компания Planet – оператор крупнейшей группировки спутников дистанционного зондирования Земли, ежедневно получающей снимки всей земной поверхности. Компания проектирует, производит спутники Dove, RapidEye и SkySat, а также обеспечивает управление ими.

АО «Главкосмос» – дочернее предприятие госкорпорации Роскосмос, главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок.