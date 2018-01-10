Россияне назвали главных врагов страны

В наличии у России врагов уверены 66% граждан страны, основными недоброжелателями россияне назвали США, Украину и Европу, при этом 23% опрошенных выразили уверенность, что «наша страна окружена врагами со всех сторон», а еще 21% россиян отрицает наличие у страны врагов, следует из опроса Левада-центра.

Социологи также задали открытый вопрос, кого респонденты считают врагом России (можно было дать несколько вариантов ответа). Главными недоброжелателями были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%), передает РБК.

Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, Североатлантический альянс и Великобритания (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России «Исламского государства*» (5%). Государства Ближнего Востока и «те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство получили по 4%.

При этом доля респондентов, негативно относящихся к США, выросла с января до декабря 2017 года с 49 до 60%, а к ЕС – с 47 до 54% за тот же период. Доля респондентов, которые негативно относятся к Украине, выросла с 54 до 56%. Кроме того, 41% россиян считают, что Россия представляет обоснованную угрозу для НАТО (в прошлом году так считали 37%). В то же время 57% (55% в прошлом году) опрошенных полагают, что и у России есть основания опасаться НАТО.

Такие взгляды россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном. «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», – объяснил он, добавив, что такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

«США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина – после начала конфликта из-за Крыма, когда Запад (и США, и Европа) однозначно поддержал Украину. Сам конфликт с самого начала воспринимался не как российско-украинский, а как между Россией и Западом», – добавил Волков

Опрос Левада-центра был проведен 1-5 декабря 2017 года среди 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

В мае прошлого года сообщалось, что более 70% граждан США считают, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает Россию в качестве союзника, однако 64% самих американцев относят Москву к врагам Вашингтона.

Согласно апрельскому опросу ВЦИОМ, о возможности военного столкновения между Россией и США заявляют 30% россиян.