Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом.

Медведев выразил надежду, что 2018 год «откроет для каждого из нас новые возможности и позволит добиться успехов в наших начинаниях».

Он пожелал исполнения желаний, загадываемых «под бой курантов», сообщается на сайте кабмина.

Премьер отметил, что новогодние праздники «дарят теплоту общения с дорогими нам людьми». Он выразил надежду, что «они наполнят нас положительной энергией на долгое время».

Медведев надеется, что предстоящий год «оправдает все наши надежды», окажется «щедрым на хорошие события». Премьер пожелал, чтобы рядом с россиянами были «близкие и друзья».

«Примите мои искренние пожелания здоровья и счастья. Пусть все будет хорошо!» – заявил он.