В аэропорту Пулково обнаружили сбежавшего из багажного отсека самолета львенка

Сбежавшего из багажного отсека самолета львенка, прибывшего в Петербург из Грозного, обнаружили сотрудники аэропорта, сообщили в пресс-служба воздушной гавани.

«При прибытии сегодня утром рейса из Грозного в Пулково в багажном отсеке обнаружили львёнка. Он сломал клетку, в которой его перевозили, и прогуливался по багажном отсеку», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы аэропорта.

В данное время животное передали специалистам. Львенок будет находиться в карантине до получения всех документов его владельцами.

Напомним, ранее россиянина задержали в аэропорту Амстердама за попытку провоза ядовитых змей и других экзотических животных. В багаже россиянина помимо змей были обнаружены лягушки, ящерицы, тараканы.