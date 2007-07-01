Азербайджанского журналиста уволили за желание проломить голову русскоязычным детям

Сотрудник азербайджанского издания Azvision.az Хафиз Ахмедов был уволен за пост в Facebook, в котором заявил, что всех, кто говорит на русском языке, следует либо уничтожать физически, либо высылать в Россию.

«В городе не пошевельнешься от количества детей. Кому нужны эти внуки Андроника? Кому нужны эти правнуки Деникина? 90% «азербайджанских» детей начинают разговаривать на русском языке. Типа они вырастут и станут азербайджанцами? Нужно дать им российские паспорта и изгнать из страны всей семьей. Я с трудом сдерживаюсь, когда вижу не умеющих говорить на азербайджанском языке детей, хочу проломить им головы, как собакам!!!», – приводит перевод записи Ахмедова от 28 декабря с азербайджанского на русский издание Minval.Az.

Комментировавшие запись не скрывали своего возмущения постом Ахмедова, вызвавшим серьезный скандал.

«Вот такие ублюдки живут с нами в одном городе – фашистская мразь, страстно желающая «раздавить головы русскоязычным детям, как щенкам»... Я не просто не буду его блокировать, я сделаю все, чтобы эту тварь, именующую себя журналистом, растерзало общество, за чистоту языка которого, он якобы хочет бороться. Также необходимо дать наводку, чтобы соответствующие органы предприняли надлежащие меры», – написала в Facebook журналистка Фарида Расулова.

Ахмедов под таким давлением удалил свой пост и извинился, написав, что «целует и обнимает всех детей».

Но этим дело не закончилось. Главный редактор Azvision.az Вусал Мамедов решил уволить скандального журналиста.

Напомним, ранее сообщалось, что трансляция российских телеканалов в Азербайджане прекратится 1 июля 2007г.