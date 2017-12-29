США объявили о планах увеличить число дипломатов в Сирии

Вашингтон намерен увеличивать число американских дипломатов в подконтрольных им районах Сирии, сообщил руководитель Пентагона Джеймс Мэттис.

Мэттис заявил, что для «продвижения вперед в Сирии» необходимо обеспечить дипломатов всем необходимым для прекращения конфликта в арабской республике, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что войска США и в Сирии, и в Ираке намерены перейти от наступления и захвата удерживаемых террористами территорий к мерам по стабилизации, которые должны поддержать работу дипломатов.

В частности, речь идет о «расчистке районов от самодельных взрывных устройств, оказании помощи гражданским властям в создании систем водоснабжения и электроснабжения, а также оказании помощи в восстановлении школ и работе с полицией». Американские инструкторы продолжат тренировать «местные силы безопасности», которым планируется со временем передать контроль над территориями.

Мэттис подчеркнул, что безопасность должны обеспечивать «местные власти и полиция», хотя «сейчас это все еще операции военной разведки» США против террористов. Местные силы, по его словам, на данный момент «пытаются проводить локальные операции».

«В конце концов, (там) будет верховенство закона и местные силы безопасности», – сказал глава Пентагона.

По сообщению Пентагона, Мэттис заявил, что «уничтожение физического «халифата» ИГ* в Ираке и Сирии изменит то, как коалиция борется с данной террористической группировкой». Детали планируемых изменений не сообщаются, передает ТАСС.

Напомним, временный поверенный в делах постоянного представительства Сирии при ООН Мунзер Мунзер в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности заявил, что коалиция во главе с США заключает сделки с террористической организацией «Исламское государство*» и координирует с ней свои действия в Сирии.