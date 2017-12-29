Путин ввел уголовное наказание за коррупцию при выполнении гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин одобрил поправку в Уголовный кодекс, предусматривающую ответственность за злоупотребление полномочиями при исполнении госзаказа в оборонной сфере.

Квалифицирующими признаками преступления называется злоупотребление полномочиями в целях извлечения выгод для себя или других лицо, что влечет причинение вреда охраняемым законом интересам при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает ТАСС.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ранее заявлял, что Уголовный кодекс дополняется двумя новыми статьями, закрепляющими ответственность за злоупотребление полномочиями исполнителем и заказчиком государственного оборонного заказа.

«Устанавливается равная санкция за указанные преступления как для заказчика по государственному оборонному заказу, так и для его исполнителя. Максимальное наказание, предусмотренное введенной санкцией, составит 10 лет лишения свободы», – сообщал Клишас.

Ранее в пятницу Путин подписал закон о «реестре коррупционеров».