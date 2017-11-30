Появилось видео с последствиями ДТП с участием автобуса в Москве

В Сети появились видеокадры с места ДТП у метро «Сходненская» на северо-западе Москвы, где автобус врезался в остановку.

Видео опубликовал на своем портале телеканал RT.

ДТП произошло в пятницу утром у метро «Сходненская». Автобус совершил наезд на остановку после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль. При наезде автобус полностью снес остановку. По предварительным данным, пострадали три человека.

Водитель автомобиля, въехавшего в автобус, задержан.