Россия попросила Латвию о помощи во взыскании с авиакомпании airBaltic 20 млн евро

Россия направила Латвии официальную просьбу об оказании правовой помощи при взыскании более 20 млн евро с национальной авиакомпании airBaltic.

Претензии со стороны Москвы связаны с теперь уже неплатежеспособным банком Investbank, принадлежавшим в свое время главному акционеру Latvijas Krajbanka Владимиру Антонову.

В 2012 году Investbank начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic – компании Baltijas aviacijas sistemas. Банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере 18,4 млн евро плюс проценты и пеню.

В министерстве юстиции Латвии подтвердили, что от России была получена данная просьба о правовой помощи, однако содержащиеся в ней подробности ведомство отказалось разглашать, передает Delfi.

Вместе с тем, по словам источников, в случае непризнания Латвией постановлений по иску Investbank против Baltijas aviacijas sistemas и airBaltic Россия может попытаться вернуть себе долги другими методами. В качестве возможного варианта упоминается арест самолетов и другого имущества airBaltic.

В 2016 году прибыль airBaltic составила 1,2 млн евро – в несколько раз больше, чем в 2015 году, оборот достиг 286 млн евро евро.