Яшина оштрафовали на 30 тыс. рублей

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин в четверг был оштрафован на 30 тыс. рублей Мещанским районным судом Москвы.

Яшина оштрафовали за нарушение правил проведения массовых мероприятий по ч.2 ст. 20.2 КоАП России, сообщает «Медиазона».

Отмечено, что Яшин не признал вину. «Я убежден, что мероприятие проходило абсолютно законно», – заявил оппозиционер.

В четверг Яшин сообщил о задержании полицией.

Напомним, в воскресенье в Лермонтовском сквере в Москве вместо районного праздника «День свободных выборов» прошло «собрание граждан» по инициативе Яшина. Подготовительные работы к празднику «заблокировала полиция», после чего Яшин решил провести собрание, которое не требует согласования с властями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что митинг в Лермонтовском сквере превратился в откровенный провал, показав, что пафосные заявления оппозиционеров ничего не значат.