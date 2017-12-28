Яшин сообщил о задержании полицией

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил, что был задержан стражами порядка около своего дома.

«Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников», – написал Яшин в своем Twitter.

Причины задержания Яшин не назвал.

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников. — Илья Яшин (@IlyaYashin) 28 декабря 2017 г.

24 декабря в Лермонтовском сквере в Москве вместо районного праздника «День свободных выборов» прошло «собрание граждан» по инициативе Яшина. Подготовительные работы к празднику «заблокировала полиция», после чего Яшин решил провести собрание, которое не требует согласования с властями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что митинг в Лермонтовском сквере превратился в откровенный провал, показав, что пафосные заявления оппозиционеров ничего не значат.