Житель Химок открыл стрельбу по рабочим за вырубку елей

Житель химкинского микрорайона Сходня открыл стрельбу по рабочим за вырубку столетних елей и стройку под своими окнами, в результате инцидента пострадавших нет.

Мужчина открыл огонь около 9.30 в четверг, когда одно из упавших деревьев повредило его дом. В настоящее время место происшествия оцеплено, сообщает «Ридус».

«Недовольные планами администрации и застройщика вырубить прямо под их окнами деревья и возвести в частном секторе жилую многоэтажку, были избиты рабочими фирмы-застройщика «Стройгрупп». Ранее фирме дали разрешение на постройку жилого дома «окна в окна», и для этого пришлось вырубать лес».

Отмечается, что местные жители неоднократно выступали против стройки, организовывая акции протеста и голодовки.

«Люди опять собрались, приехала полиция, начались столкновения, люди застройщика избили женщину, баллоном со слезоточивым газом брызгали, всего четверым пришлось оказывать помощь», – сообщил «Ридусу» гражданский активист Алексей Дмитриев.

В ходе столкновения прибывшая полиция оттеснила активистов, рабочие начали валить деревья, одно из которых упало на дом местного жителя.

«По словам рабочих, он сначала выстрелил в воздух, потом в забор – со своего участка в забор застройщика. Затем он закрылся в доме, на место приехал начальник полиции, и стрелок был задержан», – добавил Дмитриев.

Отметим, что бывшему главе подмосковных Химок Олегу Шахову предъявлено обвинение в мошенничестве на 21 млн рублей в 2008 году, сообщали в СК. Эти средства выделили в рамках тендера на разработку проекта и строительства платной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург через Химкинский лес.