Российского военного в Армении помогли убить сторонники ИГ

Мужчине, убившему в апреле в армянском Гюмри российского военнослужащего Дмитрия Ялпаева, помогали неизвестные, называвшие себя сторонниками ИГ*, следует из направленного в суд обвинительного заключения.

В документе отмечается, что гражданин Армении Джанджугазян при содействии неустановленных лиц, представившихся сторонниками ИГ*, 22 апреля нанес военнослужащему 102-й российской военной базы Дмитрию Ялпаеву несколько ударов ножом по мотивам религиозной ненависти, передает РИА «Новости».

Арман Джанджугазян обвиняется по статьям УК «убийство по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма» и «незаконное ношение холодного оружия». Дело принято к производству судом Ширакской области 26 декабря.

Напомним, по данным СК Армении Арман Джанджугазян нанес Дмитрию Ялпаеву восемь ударов колюще-режущим предметом в спину, шею и голову. Также СК Армении сообщал, что у подозреваемого есть проблемы с психикой.

Тело российского контрактника было найдено 22 апреля возле магазина в Гюмри.