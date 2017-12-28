Специалистам не удалось за ночь восстановить связь с ангольским спутником

Связь с первым национальным спутником Анголы «Ангосат-1», разработанным и изготовленным в РКК «Энергия», не была восстановлена; скорее всего, аппарат будет признан неработоспособным из-за сбоя в системе электропитания.

Попытки установить с ним связь все еще продолжаются, однако источник в космической отрасли отметил, что «сбой в системе электропитания мог оказаться фатальным», передает РИА «Новости».

Эксперты считают, что замещение электронной компонентной базы для служебной платформы спутника, к которому были вынуждены прибегнуть в РКК «Энергия» из-за санкций, могло повлиять на совместную работу систем аппарата и потере связи с ним.

«Ангосат» был застрахован в российских страховых компаниях «Согаз» и «ВТБ Страхование» на 121 млн долларов. В одной из них сообщили, что не располагают данными о судьбе спутника и занимаются выяснением обстоятельств возникшей ситуации.

Напомним, ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским телекоммуникационным спутником «Ангосат» стартовала с Байконура 26 декабря.

Позже, 27 декабря, спутник перестал выходить на связь, хотя американские средства слежения подтвердили его нахождение на орбите.

Одной из возможных причин потери связи с аппаратом назвали короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника.