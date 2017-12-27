На Украине заметили паромное сообщение между Крымом и Турцией

Между турецким портом Зонгулдак и Крымом регулярно ходит паром, доставляющий значительные объемы грузов, сообщают украинские СМИ.

24 декабря ролкер ERKE зашел порт Керчь и пришвартовался к причалу Керченского морского торгового порта около 4 часов утра по киевскому времени, сообщает «Апостроф» со ссылкой на сайт «Миротворец». «Судно-нарушитель переместило через государственную границу Украины более 300 тонн турецких товаров без разрешения украинских таможенных и пограничных органов», – пишут журналисты, привычно называя российскую границу украинской.

Сообщается, что после выхода из порта загрузки в турецком Зонгулдаке судно отключило судовой транспондер – автоматическую идентификационную систему. После прихода в Керченский пролив систему ненадолго включили, после чего паром прошел через канал с выключенной системой.

Отмечено, что этот рейс был не первым для ролкера – в октябре паром осуществил рейс по аналогичному маршруту, доставив крымчанам 270 тонн турецких товаров.

Напомним, еще в 2014 году сообщалось о запуске парома MS Poseidon, который дважды в неделю будет выполнять рейс по маршруту Зонгулдак – Керчь.