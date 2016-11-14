На Украине уволили юную замглавы МВД

Кабмин Украины освободил от должности заместителя главы МВД по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, прославившуюся скандалом с интимными фото.

«На заседании правительства рассматривалась заявление по собственному желанию и решение правительства подписано», – сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.

Кадровое решение в соцсетях прокомментировал министр МВД Украины Арсен Аваков, благодаря которому Деева и стала его заместителем.

«Сегодня Анастасия Деева завершила свою коденцию в должности замминистра. Скажу прямо – она молодец! С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы. Жизнь предлагает множество вызовов и, полагаю, с ними она справится так же хорошо, как и в МВД!» – написал Аваков в своем Twitter.

В июне завтрак с заместительницей Авакова выставляли на аукцион. Ранее вокруг нее разгорелся скандал с откровенными фото, попавшими в интернет.

Деева проработала на посту замглавы МВД чуть больше года, ее назначили в октябре 2016 года.