Под Киевом мужчина устроил «эпическую битву» со свиньей на крыше грузовика

В соцсетях появилось видео, снятое на одной из дорог в Белой Церкви под Киевом, где мужчина пытается поймать на крыше грузовика убегающую свинью.

«Эпическая борьба человека и свиньи на крыше грузовика под Киевом в Белой Церкви. Свинка таки вырвалась, спрыгнула с крыши и убежала», – сообщается в Facebook dtp.kiev.ua, где опубликовано соответствующее видео.

Почему мужчина и свинья оказались на крыше грузовика, и «что послужило причиной конфликта», не уточняется.