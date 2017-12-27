Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 18 копеек – до 57,44 рубля, курс евро снизился на 14 копеек, составив 68,23 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 66,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».