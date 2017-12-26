Названа дата начала сбора подписей в поддержку Путина

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России может начаться 9 января.

«Я думаю, что (сбор подписей – прим. ВЗГЛЯД) начнется 9 января, вот, насколько мне известно, поскольку необходимо соблюсти формальности… Во всех регионах страны, я полагаю, необходимые 300 тысяч подписей мы соберем, учитывая, что Владимир Владимирович пользуется огромной поддержкой во всех регионах у самых разных слоев населения», – цитирует РИА «Новости» Боярского.

Во вторник состоялось инициативной группы по выдвижению Путина. По словам Боярского, в нее входят разные люди: политики, спортсмены, ученые, представители промышленности, образования, здравоохранения.

Напомним, 20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы. 14 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на четвертый срок самовыдвиженцем.

Выборы президента пройдут в России 18 марта 2018 года.