Тымчук: Украинские генералы боятся применять американские радары в «АТО»

Во время боев под Дебальцево ополченцы Донбасса заполучили два американских РЛС контрбатарейной борьбы, теперь украинские генералы опасаются их использовать, заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук.

По его словам, всего было поставлено около 50 РЛС контрбатарейной борьбы. «Мы знаем, что во время событий под Дебальцево была информация, что два таких радара были оставлены нашими подразделениями», - приводит его слова «Апостроф».

По его словам, еще до этого эксперты предупреждали, что оружие, которое передается ВСУ, может оказаться в руках ополченцев. Тымчук утверждает, что оставленные на поле боя РЛС контрбатарейной борьбы были полностью выведены из строя и восстановлению не подлежали.

«Однако это негативно повлияло на дальнейшие дискуссии по предоставлению Украине летальных вооружений», - рассказал Тымчук.

После этого, утверждает депутат, даже сами украинские генералы побаиваются использовать эти радары в зоне «АТО». В итоге контрбатарейные радары «находятся на складах и не используются», утверждает он.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, к чему может привести поставка американского летального вооружения на Украину.

Три РЛС AN/TPQ-48A LCMR в ноябре 2014 года были переданы министерству обороны Украины в рамках пакета американской военной помощи на общую сумму 118 млн долларов. Сообщалось, что в январе 2015 года две из них уже вышли из строя.

19 февраля 2015 года появилась видеозапись, демонстрирующая одну РЛС LCMR, захваченную ополченцами в районе Дебальцево после отступления украинских войск.

Подвижная радиолокационная система контрбатарейной борьбы Q36 предназначена для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков, для обеспечения контрбатарейного огня.