Крутой: Связываю с Путиным успехи нашей страны

Деятели культуры поддержали выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2018 года, войдя в инициативную группу избирателей, которая ранее выдвинула его кандидатуру.

Как сообщает ТАСС, в поддержку Путина выступили генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, актер Михаил Боярский, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант и композитор Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, певицы Валерия и Полина Гагарина, певец Иосиф Кобзон и другие.

Как заявил глава Большого театра Владимир Урин, Путин – «это президент, который интересуется вопросами культуры, теми проблемами, которые стоят перед ней».

«Самое главное: когда мы ставим вопросы, которые нас волнуют с точки зрения необходимости совершенствования каких-то механизмов функционирования учреждений и институций культуры, он относится с большим вниманием и, когда видит реальные проблемы, всегда принимает решения, дает возможности решения», – сказал Урин.

По словам Владимира Хотиненко, режиссера «всегда поражала его (Путина, – прим. ВЗГЛЯД) компетентность, понятно, что ему помогают, но он абсолютно в теме».

«Это поражает, потому что накануне он с нефтяниками разговаривает – и он в теме, тут тоже в теме. Невероятная способность! Он действующий президент и компетентный», – считает Хотиненко.

Худрук Малого театра Юрий Соломин назвал Путина единственным реальным кандидатом в президенты.

«Я представляю Малый театр, это 700 работающих человек. Также существуют другие театры, в том числе в провинции, и я знаю, что именно этим человеком оказывается большая помощь. Вот почему я здесь, и, если надо будет быть где-то в другом месте, то я буду и там», – заявил Соломин.

По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, он поддерживает стабильность и Путин «самый опытный политик даже, наверное, в мировом масштабе на сегодняшний день».

«С ним (Путиным, – прим. ВЗГЛЯД) я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы. У меня три внучки, и мне не все равно, что будет происходить со страной», – добавил Крутой.

«Мы достаточно долго живем под его руководством, и я такой комфортной жизнь нашей семьи не ощущал никогда. С ним появилась уверенность, стабильность, свобода. И я бы очень хотел, чтобы пребывал в должности не только для меня, но и для моих детей и для внуков», – заявил артист Михаил Боярский.

Ранее сообщалось, что во вторник собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы. 14 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на четвертый срок самовыдвиженцем.