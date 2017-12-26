Крутой: Связываю с Путиным успехи нашей страны

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27 декабря, среда  |  Последнее обновление — 03:34  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Украина готовит еще один нацистский законопроект

Политики из киевской «партии войны» мечтают отомстить каждому, кто «радостно встречал российских захватчиков»Фото: Рюмин Александр/ТАСС
Новый способ наказания тех, кто недостаточно сильно любит Украину, обсуждается в Киеве. Предлагаемый к рассмотрению законопроект «О коллаборационизме» детально расписывает, каким образом будут находить и наказывать тех, кто «помогал России». Инициатива вышла настолько сюрреалистичной, что против нее возражают даже на Украине. Подробности...
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Телеканалу ТНТ посоветовали не портить карму

В одном из эпизодов сериала «Улицы» фигурирует коробка со статуэткой, вызвавшей возмущение среди калмыцких буддистовФото: ТНТ
«Есть кармические законы. Так или иначе люди отвечают за свои действия и высказывания», – сказал газете ВЗГЛЯД санжай-лама Андрей Бальжиров. Буддистское духовенство, в отличие от светских чиновников Калмыкии, пока не намерено искать в суде управу на телеканал ТНТ, позволивший себе очередную скандальную шутку. Но прецеденты защиты чувств буддистов в российском суде уже есть. Подробности...
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Израиль угрожает новым успехам сирийской армии

Сирийская армия замкнула кольцо вокруг оплота террористов к юго-западу от ДамаскаФото: Ammar Safarjalani/ZUMA/ТАСС
Стратегические маневры сирийской армии значительно осложняет Израиль, демонстрирующий болезненную реакцию при появлении любых шиитов у Голанских высот. Даже соседство с откровенными террористами устраивает Тель-Авив гораздо больше. Между тем САА постепенно продвигаются вглубь Идлиба, что может спровоцировать еще и проамериканскую коалицию. Подробности...
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Одним из подозреваемых в трагедии с автобусом становится гололед

В произошедшем разбираются спасатели и следователиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Трагический инцидент, приведший к нескольким жертвам, произошел в Москве – рейсовый автобус съехал с дороги и упал в пешеходный переход. Водитель уже дает подробные показания – и, судя по всему, его вина далеко не очевидна. Просматривается две вероятных версии, и обе они ставят неприятные вопросы о контроле как за дорогами, так и за техникой. Подробности...
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Можно ли считать равноценным обмен пленными в Донбассе

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Последние новости из Донецка: Захарченко помиловал троих пленных, которые завтра участвуют в обмене. Кого-то это может привести в недоумение, но только не меня. В этом тексте я расскажу почему. Подробности...
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Наличие в ДНР идейных украинцев – это проблема русских

Александр Жучковский, ополченец
По Сети разошлось видео с беседой директора донецкого лицея Григория Штейна с учениками. Говорят, что фигурант сотрудничает с украинскими спецслужбами. Этот эпизод со Штейном – далеко не исключительный. Подробности...
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Грудинин тянет на Бориса Николаевича куда лучше Навального

Ольга Туханина, публицист
Грудинин напомнил продюсеров, которые соберут сценаристов и говорят: «Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. По качеству как «Тутси», с бюджетом как у арт-хауса, но со сборами как у «Титаника». Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали». Подробности...
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          Крутой: Связываю с Путиным успехи нашей страны

          26 декабря 2017, 17:16

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          Деятели культуры поддержали выдвижение Владимира Путина на выборы президента в марте 2018 года, войдя в инициативную группу избирателей, которая ранее выдвинула его кандидатуру.

          Как сообщает ТАСС, в поддержку Путина выступили генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, актер Михаил Боярский, режиссеры Карен Шахназаров и Владимир Хотиненко, музыкант и композитор Игорь Крутой, пианист Денис Мацуев, певицы Валерия и Полина Гагарина, певец Иосиф Кобзон и другие.

          Как заявил глава Большого театра Владимир Урин, Путин – «это президент, который интересуется вопросами культуры, теми проблемами, которые стоят перед ней».

          «Самое главное: когда мы ставим вопросы, которые нас волнуют с точки зрения необходимости совершенствования каких-то механизмов функционирования учреждений и институций культуры, он относится с большим вниманием и, когда видит реальные проблемы, всегда принимает решения, дает возможности решения», – сказал Урин.

          По словам Владимира Хотиненко, режиссера «всегда поражала его (Путина, – прим. ВЗГЛЯД) компетентность, понятно, что ему помогают, но он абсолютно в теме».

          «Это поражает, потому что накануне он с нефтяниками разговаривает – и он в теме, тут тоже в теме. Невероятная способность! Он действующий президент и компетентный», – считает Хотиненко.

          Худрук Малого театра Юрий Соломин назвал Путина единственным реальным кандидатом в президенты.

          «Я представляю Малый театр, это 700 работающих человек. Также существуют другие театры, в том числе в провинции, и я знаю, что именно этим человеком оказывается большая помощь. Вот почему я здесь, и, если надо будет быть где-то в другом месте, то я буду и там», – заявил Соломин.

          По словам композитора и продюсера Игоря Крутого, он поддерживает стабильность и Путин «самый опытный политик даже, наверное, в мировом масштабе на сегодняшний день».

          «С ним (Путиным, – прим. ВЗГЛЯД) я связываю успехи нашей страны, уважение к нашей стране, перспективы. У меня три внучки, и мне не все равно, что будет происходить со страной», – добавил Крутой.

          «Мы достаточно долго живем под его руководством, и я такой комфортной жизнь нашей семьи не ощущал никогда. С ним появилась уверенность, стабильность, свобода. И я бы очень хотел, чтобы пребывал в должности не только для меня, но и для моих детей и для внуков», – заявил артист Михаил Боярский.

          Ранее сообщалось, что во вторник собрание инициативной группы избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на выборах главы российского государства 18 марта 2018 года.

          20 декабря ЦИК получил уведомление от оргкомитета по выдвижению кандидатуры Путина на выборы. 14 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться в президенты на четвертый срок самовыдвиженцем.


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