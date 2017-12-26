В Красноярске открыли новый терминал аэропорта

В Красноярске открыт новый терминал аэропорта Емельяново стоимостью 5 млрд рублей, сообщили власти региона.

«Открытие – это не просто техническая процедура. Это событие всероссийского масштаба. Аэропорт станет самым современным по технической оснащенности», – сказал на церемонии открытия врио губернатора Красноярского края Александр Усс, слова которого приводит РИА «Новости».

Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, развитие Сибири в настоящее время невозможно без развития авиации, назвав аэропорт Емельяново объектом международного уровня. Кроме того глава Росавиации выразил надежду на то, что появление нового терминала привлечет иностранных перевозчиков.

Новое здание аэропорта в Красноярске начали строить в 2015 году. Площадь терминала составляет 58 тыс. квадратных метров, пропускная способность – 2,5-5 млн пассажиров в год. Первый рейс из нового терминала аэропорта Емельяново отправится 27 декабря в Норильск.

Международные рейсы будут обслуживаться с третьего квартала 2018 года.

Напомним, 7 декабря новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, построенный в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу, начал прием и отправку регулярных и чартерных рейсов.