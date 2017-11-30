СМИ: ГРУ провело «пропагандистскую кампанию» до воссоединения России и Крыма

Газета The Washington Post опубликовала материал, из которого следует, что за два года до выборов в США Россия якобы применила «пропагандистские технологии» в соцсетях, проведя информационную спецоперацию в преддверии воссоединения с Крымом.

По версии газеты, события якобы разворачивались в феврале 2014 года, и кампания была сопоставима с той, которую «Москва провела в США два года спустя», во время предвыборной борьбы за пост американского президента.

Как следует из статьи, засекреченный доклад ГРУ охватывает период в шесть дней – c 22 февраля по 27 февраля 2014 года. Суть действий органа внешней разведки Минобороны якобы сводилась к созданию фейковых аккаунтов в Facebook и «ВКонтакте». Они якобы использовались для транслирования общественного мнения украинцев, разочарованных событиями евромайдана.

Так, один из аккаунтов был зарегистрирован на Ивана Галицына и сопровождался фотографией российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме. По версии газеты, через этот аккаунт сотрудники ГРУ якобы оставляли комментарии в целом ряде британских СМИ, передает Deutsche Welle.

Также, по версии издания, 27 февраля 2014 года в Facebook и «ВКонтакте» якобы были созданы четыре группы для того, чтобы убедить жителей Крыма в необходимости поддержать отделение от Украины.

«Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», – приводит The Washington Post выдержки из якобы отчета ГРУ.

При этом газета не уточняет, каким образом доклад ГРУ попал в ее распоряжение, и не приводит его подтверждения из других, независимых источников.

Москва неоднократно заявляла, что вопрос с принадлежностью Крыма больше подниматься не будет.

В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России, а также подписал указ об образовании Крымского федерального округа.