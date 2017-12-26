В России назвали главное слово уходящего года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка определил десятку главных слов 2017 года.

На первое место специалисты поставили слово «реновация». На втором месте оказался «биткоин», на третьем – «хайп», говорится в сообщении на сайте «Год литературы 2017».

Кроме этого, в десятке главных русских слов уходящего года оказались «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство» («харассмент»).

Специалисты также определили протологизмы, то есть авторские неологизмы, 2017 года. Пьедестал разделили слова «домогант» и «гоп-политика», третье место досталось протологизму «зломенитый». Также в этот список вошли следующие слова и словосочетания: «кумироточение», «обеззлобливающее», «сетячий образ жизни», «соворность», «дармолюб», «живоглупие» и другие.

В составе экспертного совета – известные писатели, лингвисты, филологи, журналисты, культурологи и философы. Секретарь совета – лингвист Яна Астахова.