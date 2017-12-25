В Сети рассказали о белорусских бойцах и командирах ИГ

В интернете появилась информация о белорусах, примкнувших к террористической группировке «Исламское государство*».

По информации Telegram-канала Directorate 4, в ряды террористов вступили Абу Сафия Белорусси и Абу Салман Белорусси, последний из которых стал преемником Абу Рофика – главы Malhama Tactical (частная военная компания, занимавшаяся обучением боевиков в Сирии).

Сообщается, что Абу Салман отслужил в белорусской армии, был старшим сержантом 103-ей бригады ВДВ Витебска. Со ссылкой на боевиков «МТ» паблик сообщает, что террористы рассчитывали на то, что Абу Салман «будет тренировать и выводить отряд на новый уровень боевой подготовки».

В декабре, говорится в сообщении канала, Malhama Tactical фактически прекратила существование в медиапространстве. Более того, есть информация о расформировании «МТ». Доподлинно неизвестно, жив ли Абу Салман Белорусси, добавляет паблик.

Ранее сообщалось, что для участия в международных террористических организациях за границу уехали почти 3 тыс. россиян.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Путин в рамках визита на российскую авиабазу Хмеймим отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.