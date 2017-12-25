Кремль отказался комментировать заявление о превышении ЦБ полномочий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слова совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о том, что Центробанк якобы превысил свои полномочия.

«Нет, нет комментария», - приводит РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

15 декабря СМИ сообщили, что ЦБ принял решение о назначении временной администрации в Промсвязьбанк, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, однако кредитная организация опровергла сообщения о санации.

22 декабря СМИ сообщали, что Дмитрий Ананьев уехал из России, а 25 декабря газета «Ведомости» опубликовала его интервью, в котором он назвал превышением полномочий заявления регулятора о манипуляциях с продажей акций Промсвязьбанка за день до санации.