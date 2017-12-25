Путин не приедет на собрание инициативной группы по его выдвижению

Президент Владимир Путин не намерен присутствовать на собрании инициативной группы по его выдвижению кандидатом в президенты, процедура этого не требует, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в планах у президента нет», - сказал он, передает ТАСС.

Официальное выдвижение Путина кандидатом на выборах ожидается 26 декабря. Инициативная группа соберется в 57-м павильоне ВДНХ.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.