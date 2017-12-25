Песков: Путин обсудил с Совбезом подготовку к конгрессу нацдиалога Сирии

Президент Владимир Путин в понедельник обсудил с членами Совбеза вопросы сирийского урегулирования и подготовку к конгрессу Национального диалога Сирии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня только что президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нем присутствовали Матвиенко, Володин, Вайно, Бортников, Патрушев, Шойгу, Лавров, Нарышкин, Колокольцев, Иванов», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что на заседании Совбеза обсудили перспективы сирийского урегулирования, «прежде всего с учетом результатов завершившегося на днях очередного раунда переговоров в Астане, а также обменялись мнениями о подготовке национального конгресса».

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва готова пригласить представителей США в качестве наблюдателей на Конгресс национального диалога Сирии, если Вашингтон проявит к этому интерес.

Конгресс нацдиалога Сирии собирались провести в конце 2017 года, но затем перенесли по оргпричинам. Владимир Путин сообщил о том, какие вопросы собираются обсудить участники конгресса, запланированного на начало 2018 года.