Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата

Tекст: Анастасия Куликова

Член Демпартии США Эйлин Хиггинс одержала ошеломляющую победу на выборах мэра Майами (штат Флорида), получив 59% голосов. Как сообщает NBC News, ее оппонент, республиканец Эмилио Гонсалес, за которого призывал голосовать Дональд Трамп, набрал только 41%. Таким образом, впервые с 1997 года главой города станет представитель демократов.

«Сегодня жители Майами сотворили историю. Вместе мы перевернули страницу хаоса и коррупции и открыли новую эру», – заявила Хиггинс своим избирателям. Ее победа стала возможной благодаря поддержке Демократического национального комитета, бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича, а также местных профсоюзов полиции, пожарных и представителей рынка недвижимости, пишет Bloomberg.

Должность мэра Майами во многом считается церемониальной (реальная власть и бюджет сосредоточены у главы округа Майами-Дейд), но эта победа в глубоко «красном» штате придает демократам дополнительную уверенность перед новым электоральным циклом. Избрание Хиггинс произошло на фоне серии успехов Демпартии в других штатах. Американские аналитики воспринимают это как тревожный сигнал для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс США в 2026 году.

Хиггинс родом из Огайо, но в начале 2000-х переехала в Майами. Она имеет инженерное образование и MBA Корнеллского университета. Политик свободно говорит по-испански и обещает бороться с коррупцией, упростить бюрократические процедуры в мэрии, а также сделать жилье более доступным.

Это уже не первая электоральная кампания, на которой демократы одерживают знаковые победы. В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка выиграл кандидат от Демпартии Зохран Мамдани. Он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп назвал этого политика коммунистом и что эти выборы значат для всей Америки.

«Демократы все чаще одерживают верх на местных выборах в США, в то время как у республиканцев ситуация обостряется», – констатирует американист Малек Дудаков. Он напомнил о поражениях сопартийцев Трампа, в частности в Нью-Джерси и в Вирджинии. Теперь «копилка неудач» пополнилась результатами голосования в Майами.

«Речь идет об одном из крупнейших мегаполисов Флориды – республиканского штата. Совсем недалеко располагается Мар-а-Лаго, частная резиденция Дональда Трампа», – пояснил собеседник, назвав победу демократки «знаковым поражением для ее оппонентов».

«Политик шла на выборы с критикой проводимого президентом курса. Она осуждала депортационные рейды с поимкой и высылкой нелегальных мигрантов и пыталась за счет латиноамериканского электората и его поддержки обогнать соперника по гонке. И ей это удалось», – детализировал эксперт.

Выборы в Майами носят флюгерный характер

и показывают, что рейтинги главы Белого дома падают, указал политолог. «Часть электората смещается в сторону поддержки Демократической партии. Опросы общественного мнения показывают, что на промежуточных выборах в Конгресс сейчас у демократов преимущество примерно в четыре процентных пункта», – добавил Дудаков.

По его прогнозам, Сенат, скорее всего, останется республиканским, потому что «электоральная карта благоволит команде Трампа». Но Палату представителей «слоны» наверняка потеряют, считает аналитик. «В нижней палате Конгресса у республиканцев очень шаткое большинство – 219 мест. То есть буквально одно-два места сейчас решают то, какая партия контролирует законодательный орган», – уточнил спикер.

«Если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах, то Трамп окажется в положении "хромой утки": ему придется постоянно воевать с демократами. И это будет ослаблять переговорную позицию президента США как внутри страны, так и на международной арене», – акцентировал Дудаков.

В свою очередь, американист Дмитрий Дробницкий напоминает, что Майами давно стал центром борьбы между консерваторами и либералами. «В городской среде либералы преобладают почти везде по разным причинам. В этом смысле победа Хиггинс неожиданна, но избиратели устали от предыдущего мэра и старой формы правления.

Некоторые проблемы в городе не решались, и кажется, что свежая кровь что-то изменит.

При этом у губернатора-республиканца штата Рона Десантиса есть все возможности, чтобы посадить Хиггинс в лужу. Как показывает история, переоценивать подобного рода победы точно не стоит. Никогда еще это не было суперпоказателем», – добавил он.

По мнению собеседника, после нокаута в 2024 году «демократы потихоньку восстанавливают партийную работу», «в то время как республиканцы почивают на лаврах и ожидали победного "трампизма" по городам и селам, считая либералов разгромленными».

«На деле ничего этого не происходило, а удачно проведенная избирательная кампания в Майами дает о себе знать», – пояснил Дробницкий, особенно отметив недовольство избирателей подорожанием медстраховок – к этому привела позиция республиканцев, которые были против федеральных субсидий на расширение государственного страхования.

Кроме того, у американских избирателей появилось ощущение того, что жизнь при Трампе стала еще хуже,

что особо остро чувствуется именно на местном уровне, хотя на самом деле экономические показатели не так уж и плохи, «тем не менее демократы поймали волну и уловили эти настроения в обществе».

«Ощущение экономической ненадежности никуда не делось, принятие "большого прекрасного законопроекта" не дало ожидаемого эффекта, как при первом сроке Трампа. Более того, целый ряд товарных групп неожиданно начал расти в цене. И на этом фоне администрация Трампа просто отмахивается от всего этого, причем с раздражением. Это ощущение среди электората может сыграть очень злую шутку на местных выборах и развернуть настроения избирателей в любой момент», – прогнозирует Дробницкий.

Однако пока рано говорить, что заложен тренд, который приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году. «Эти выборы будут не совсем стандартными. Как минимум, через два года президентства правящая партия теряет контроль над Палатой представителей. Эти качели всегда работали в США. Но к этим выборам будет нарастать противодействие "двух Америк", и что в результате получится, сказать сложно», – рассуждает Дробницкий.