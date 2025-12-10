Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.10 комментариев
Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата
На выборах мэра Майами, где почти 30 лет правили республиканцы, победила демократка Эйлин Хиггинс. Это придало оппонентам Дональда Трампа больше уверенности перед новым электоральным циклом. Как говорят эксперты, новые победы кандидатов от Демпартии окончательно превратят президента США в «хромую утку». За счет чего Хиггинс добилась такого результата и можно ли говорить о возрождении популярности демократов в Штатах?
Член Демпартии США Эйлин Хиггинс одержала ошеломляющую победу на выборах мэра Майами (штат Флорида), получив 59% голосов. Как сообщает NBC News, ее оппонент, республиканец Эмилио Гонсалес, за которого призывал голосовать Дональд Трамп, набрал только 41%. Таким образом, впервые с 1997 года главой города станет представитель демократов.
«Сегодня жители Майами сотворили историю. Вместе мы перевернули страницу хаоса и коррупции и открыли новую эру», – заявила Хиггинс своим избирателям. Ее победа стала возможной благодаря поддержке Демократического национального комитета, бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича, а также местных профсоюзов полиции, пожарных и представителей рынка недвижимости, пишет Bloomberg.
Должность мэра Майами во многом считается церемониальной (реальная власть и бюджет сосредоточены у главы округа Майами-Дейд), но эта победа в глубоко «красном» штате придает демократам дополнительную уверенность перед новым электоральным циклом. Избрание Хиггинс произошло на фоне серии успехов Демпартии в других штатах. Американские аналитики воспринимают это как тревожный сигнал для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс США в 2026 году.
Хиггинс родом из Огайо, но в начале 2000-х переехала в Майами. Она имеет инженерное образование и MBA Корнеллского университета. Политик свободно говорит по-испански и обещает бороться с коррупцией, упростить бюрократические процедуры в мэрии, а также сделать жилье более доступным.
Это уже не первая электоральная кампания, на которой демократы одерживают знаковые победы. В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка выиграл кандидат от Демпартии Зохран Мамдани. Он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп назвал этого политика коммунистом и что эти выборы значат для всей Америки.
«Демократы все чаще одерживают верх на местных выборах в США, в то время как у республиканцев ситуация обостряется», – констатирует американист Малек Дудаков. Он напомнил о поражениях сопартийцев Трампа, в частности в Нью-Джерси и в Вирджинии. Теперь «копилка неудач» пополнилась результатами голосования в Майами.
«Речь идет об одном из крупнейших мегаполисов Флориды – республиканского штата. Совсем недалеко располагается Мар-а-Лаго, частная резиденция Дональда Трампа», – пояснил собеседник, назвав победу демократки «знаковым поражением для ее оппонентов».
«Политик шла на выборы с критикой проводимого президентом курса. Она осуждала депортационные рейды с поимкой и высылкой нелегальных мигрантов и пыталась за счет латиноамериканского электората и его поддержки обогнать соперника по гонке. И ей это удалось», – детализировал эксперт.
Выборы в Майами носят флюгерный характер
и показывают, что рейтинги главы Белого дома падают, указал политолог. «Часть электората смещается в сторону поддержки Демократической партии. Опросы общественного мнения показывают, что на промежуточных выборах в Конгресс сейчас у демократов преимущество примерно в четыре процентных пункта», – добавил Дудаков.
По его прогнозам, Сенат, скорее всего, останется республиканским, потому что «электоральная карта благоволит команде Трампа». Но Палату представителей «слоны» наверняка потеряют, считает аналитик. «В нижней палате Конгресса у республиканцев очень шаткое большинство – 219 мест. То есть буквально одно-два места сейчас решают то, какая партия контролирует законодательный орган», – уточнил спикер.
«Если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах, то Трамп окажется в положении "хромой утки": ему придется постоянно воевать с демократами. И это будет ослаблять переговорную позицию президента США как внутри страны, так и на международной арене», – акцентировал Дудаков.
В свою очередь, американист Дмитрий Дробницкий напоминает, что Майами давно стал центром борьбы между консерваторами и либералами. «В городской среде либералы преобладают почти везде по разным причинам. В этом смысле победа Хиггинс неожиданна, но избиратели устали от предыдущего мэра и старой формы правления.
Некоторые проблемы в городе не решались, и кажется, что свежая кровь что-то изменит.
При этом у губернатора-республиканца штата Рона Десантиса есть все возможности, чтобы посадить Хиггинс в лужу. Как показывает история, переоценивать подобного рода победы точно не стоит. Никогда еще это не было суперпоказателем», – добавил он.
По мнению собеседника, после нокаута в 2024 году «демократы потихоньку восстанавливают партийную работу», «в то время как республиканцы почивают на лаврах и ожидали победного "трампизма" по городам и селам, считая либералов разгромленными».
«На деле ничего этого не происходило, а удачно проведенная избирательная кампания в Майами дает о себе знать», – пояснил Дробницкий, особенно отметив недовольство избирателей подорожанием медстраховок – к этому привела позиция республиканцев, которые были против федеральных субсидий на расширение государственного страхования.
Кроме того, у американских избирателей появилось ощущение того, что жизнь при Трампе стала еще хуже,
что особо остро чувствуется именно на местном уровне, хотя на самом деле экономические показатели не так уж и плохи, «тем не менее демократы поймали волну и уловили эти настроения в обществе».
«Ощущение экономической ненадежности никуда не делось, принятие "большого прекрасного законопроекта" не дало ожидаемого эффекта, как при первом сроке Трампа. Более того, целый ряд товарных групп неожиданно начал расти в цене. И на этом фоне администрация Трампа просто отмахивается от всего этого, причем с раздражением. Это ощущение среди электората может сыграть очень злую шутку на местных выборах и развернуть настроения избирателей в любой момент», – прогнозирует Дробницкий.
Однако пока рано говорить, что заложен тренд, который приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году. «Эти выборы будут не совсем стандартными. Как минимум, через два года президентства правящая партия теряет контроль над Палатой представителей. Эти качели всегда работали в США. Но к этим выборам будет нарастать противодействие "двух Америк", и что в результате получится, сказать сложно», – рассуждает Дробницкий.