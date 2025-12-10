  • Новость часаСуд в ДНР приговорил бойца ВСУ к пожизненному сроку за расстрел пленных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    НАТО впервые применила «летающие радары» у арктических границ России
    Путин присвоил звания «гвардейский» двум полкам
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Три медика убиты ударом ВСУ по Алешкинской больнице в Херсонской области
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    6 комментариев
    10 декабря 2025, 18:00 • В мире

    Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата

    Демократка нанесла удар по Трампу в сердце республиканского штата
    @ TNS/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах мэра Майами, где почти 30 лет правили республиканцы, победила демократка Эйлин Хиггинс. Это придало оппонентам Дональда Трампа больше уверенности перед новым электоральным циклом. Как говорят эксперты, новые победы кандидатов от Демпартии окончательно превратят президента США в «хромую утку». За счет чего Хиггинс добилась такого результата и можно ли говорить о возрождении популярности демократов в Штатах?

    Член Демпартии США Эйлин Хиггинс одержала ошеломляющую победу на выборах мэра Майами (штат Флорида), получив 59% голосов. Как сообщает NBC News, ее оппонент, республиканец Эмилио Гонсалес, за которого призывал голосовать Дональд Трамп, набрал только 41%. Таким образом, впервые с 1997 года главой города станет представитель демократов.

    «Сегодня жители Майами сотворили историю. Вместе мы перевернули страницу хаоса и коррупции и открыли новую эру», – заявила Хиггинс своим избирателям. Ее победа стала возможной благодаря поддержке Демократического национального комитета, бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича, а также местных профсоюзов полиции, пожарных и представителей рынка недвижимости, пишет Bloomberg.

    Должность мэра Майами во многом считается церемониальной (реальная власть и бюджет сосредоточены у главы округа Майами-Дейд), но эта победа в глубоко «красном» штате придает демократам дополнительную уверенность перед новым электоральным циклом. Избрание Хиггинс произошло на фоне серии успехов Демпартии в других штатах. Американские аналитики воспринимают это как тревожный сигнал для республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс США в 2026 году.

    Хиггинс родом из Огайо, но в начале 2000-х переехала в Майами. Она имеет инженерное образование и MBA Корнеллского университета. Политик свободно говорит по-испански и обещает бороться с коррупцией, упростить бюрократические процедуры в мэрии, а также сделать жилье более доступным.

    Это уже не первая электоральная кампания, на которой демократы одерживают знаковые победы. В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка выиграл кандидат от Демпартии Зохран Мамдани. Он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Трамп назвал этого политика коммунистом и что эти выборы значат для всей Америки.

    «Демократы все чаще одерживают верх на местных выборах в США, в то время как у республиканцев ситуация обостряется», – констатирует американист Малек Дудаков. Он напомнил о поражениях сопартийцев Трампа, в частности в Нью-Джерси и в Вирджинии. Теперь «копилка неудач» пополнилась результатами голосования в Майами.

    «Речь идет об одном из крупнейших мегаполисов Флориды – республиканского штата. Совсем недалеко располагается Мар-а-Лаго, частная резиденция Дональда Трампа», – пояснил собеседник, назвав победу демократки «знаковым поражением для ее оппонентов».

    «Политик шла на выборы с критикой проводимого президентом курса. Она осуждала депортационные рейды с поимкой и высылкой нелегальных мигрантов и пыталась за счет латиноамериканского электората и его поддержки обогнать соперника по гонке. И ей это удалось», – детализировал эксперт.

    Выборы в Майами носят флюгерный характер

    и показывают, что рейтинги главы Белого дома падают, указал политолог. «Часть электората смещается в сторону поддержки Демократической партии. Опросы общественного мнения показывают, что на промежуточных выборах в Конгресс сейчас у демократов преимущество примерно в четыре процентных пункта», – добавил Дудаков.

    По его прогнозам, Сенат, скорее всего, останется республиканским, потому что «электоральная карта благоволит команде Трампа». Но Палату представителей «слоны» наверняка потеряют, считает аналитик. «В нижней палате Конгресса у республиканцев очень шаткое большинство – 219 мест. То есть буквально одно-два места сейчас решают то, какая партия контролирует законодательный орган», – уточнил спикер.

    «Если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах, то Трамп окажется в положении "хромой утки": ему придется постоянно воевать с демократами. И это будет ослаблять переговорную позицию президента США как внутри страны, так и на международной арене», – акцентировал Дудаков.

    В свою очередь, американист Дмитрий Дробницкий напоминает, что Майами давно стал центром борьбы между консерваторами и либералами. «В городской среде либералы преобладают почти везде по разным причинам. В этом смысле победа Хиггинс неожиданна, но избиратели устали от предыдущего мэра и старой формы правления.

    Некоторые проблемы в городе не решались, и кажется, что свежая кровь что-то изменит.

    При этом у губернатора-республиканца штата Рона Десантиса есть все возможности, чтобы посадить Хиггинс в лужу. Как показывает история, переоценивать подобного рода победы точно не стоит. Никогда еще это не было суперпоказателем», – добавил он.

    По мнению собеседника, после нокаута в 2024 году «демократы потихоньку восстанавливают партийную работу», «в то время как республиканцы почивают на лаврах и ожидали победного "трампизма" по городам и селам, считая либералов разгромленными».

    «На деле ничего этого не происходило, а удачно проведенная избирательная кампания в Майами дает о себе знать», – пояснил Дробницкий, особенно отметив недовольство избирателей подорожанием медстраховок – к этому привела позиция республиканцев, которые были против федеральных субсидий на расширение государственного страхования.

    Кроме того, у американских избирателей появилось ощущение того, что жизнь при Трампе стала еще хуже,

    что особо остро чувствуется именно на местном уровне, хотя на самом деле экономические показатели не так уж и плохи, «тем не менее демократы поймали волну и уловили эти настроения в обществе».

    «Ощущение экономической ненадежности никуда не делось, принятие "большого прекрасного законопроекта" не дало ожидаемого эффекта, как при первом сроке Трампа. Более того, целый ряд товарных групп неожиданно начал расти в цене. И на этом фоне администрация Трампа просто отмахивается от всего этого, причем с раздражением. Это ощущение среди электората может сыграть очень злую шутку на местных выборах и развернуть настроения избирателей в любой момент», – прогнозирует Дробницкий.

    Однако пока рано говорить, что заложен тренд, который приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году. «Эти выборы будут не совсем стандартными. Как минимум, через два года президентства правящая партия теряет контроль над Палатой представителей. Эти качели всегда работали в США. Но к этим выборам будет нарастать противодействие "двух Америк", и что в результате получится, сказать сложно», – рассуждает Дробницкий.

    Главное
    Коломойский сообщил о покушении на Миндича
    В ЦАР боевики начали использовать дроны против российских инструкторов
    Politico: У НАТО нет планов на случай выхода США из альянса
    В РКК выступили против онлайн-курсов первой помощи
    Госдеп запретил шрифт времен Байдена для официальных документов
    Кравцов возложил ответственность за списывание заданий из интернета на родителей
    Эрмитаж потребовал с севшего на трон Павла I посетителя более 840 тыс. рублей

    Попытка Европы дотянуться до «Турецкого потока» провалилась

    Европа пытается добраться до единственного оставшегося газопровода, который качает газ из России. Речь идет о «Турецком потоке». Физически недружественным странам дотянуться до него тяжело, потому что сам газопровод не заходит на европейскую территорию, а морскую часть оберегает Анкара. Поэтому Европа пытается давить юридически. Как Венгрия и Турция помогли управляющей компании «Турецкого потока» избежать ареста активов? Подробности

    Перейти в раздел

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устранить минную угрозу для ВМФ России

    Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе? Подробности

    Перейти в раздел

    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество

    Впервые в истории Япония создаст крупное самостоятельное разведывательное ведомство – условное «японское ЦРУ». Почему японские разведслужбы в последние десятилетия не отличались значительной эффективностью, как будет выглядеть и работать новая структура и почему перед нами настоящий вызов для контрразведки России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Замена водительского удостоверения по истечении срока в 2025 году: документы, порядок, стоимость

      Водительское удостоверение в России выдается сроком на 10 лет. По истечении этого периода документ подлежит обязательной замене. В 2025 году действуют особые правила автоматического продления прав, однако для части водителей процедура замены становится актуальной именно сейчас.

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации