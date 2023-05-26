Взгляд
26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
Разделы

Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
Перейти в раздел…

За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

Перейти в раздел…

В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
Подробности...

На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
Подробности...

На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Вам нравится климат вашего региона (среднегодовая температура воздуха)?
  • Хотелось бы теплее

  • Хотелось бы холоднее

  • Пусть остается как есть
Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
  • 4 дня

  • 5 дней

  • 6 дней

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области почти 200 снарядов
    Губернатор подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре В ДНР объяснили подрыв дамбы Карловского водохранилища В Кремле допустили скорый выход Баку и Еревана на подписание мирного договора К китайскому аналогу SWIFT подключились 30 российских банков
    ВДВ на Артемовском направлении отбили все атаки ВСУ Стала известна причина гибели белгородца в ходе нападения украинской ДРГ Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии Маску в США разрешили испытывать чипы для мозга на людях
    Медведев: Приличные люди в сложные времена остаются со своей страной Рогов: ВСУ обстрелами Бердянска пытаются посеять панику среди мирного населения Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства В Польше возмутились поведением украинских беженок

    конфликт с НАТО


    Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара

    Казахстан


    Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»

    отмена зерновой сделки


    МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT

    Видео

    падение экспорта


    Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне

    выборы в США


    Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп

    недалеко от Босфора


    Атакой на «Ивана Хурса» ВСУ и НАТО задели интересы Турции

    зеркальный ответ


    Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

    последствия ранения


    Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

    хлеб и политика


    Владислав Исаев: Тайные и явные стороны зерновой сделки

    позиция церкви


    позиция церкви

    культура и письменность


    Игорь Караулов: В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

    карикатура


    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

    		   
    26 мая 2023, 13:52
    Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев

    Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции.

    Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) и находящаяся с ней в альянсе Партия зеленых левых (ПЗЛ) заявили, что поддержат 28 мая во втором туре президентских выборов в Турции кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

    Сопредседатель ПДН Первин Булдан заявила, что действующий президент Реджеп Тайип «Эрдоган не является вариантом» для партии, а «28 мая будет днем референдума». Она призвала каждого представителя электората «прийти на избирательные участки и поменять режим одного человека». Булдан также отметила, что «курдский вопрос в Турции необходимо окончательно решить, иначе страна так и не сможет соответствовать демократии».

    «Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая. Мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям. Никаких изменений в нашей политике нет», – заявил Ибрагим Акын, спикер зеленых.

    Как напоминает ТАСС, альянс этих партий только что получил 61 место в парламенте, и курдские депутаты смогут сформировать свою фракцию. Между тем восточные и юго-восточные провинции Турции, где значительная часть населения – курды, в первом туре президентских выборов 14 мая проголосовали за Кылычдароглу. В некоторых провинциях его поддержка превысила 75%, а в районе Дефне провинции Хатай за него проголосовало более 90% избирателей.

    Таким образом, курды сохранили верность Кылычдароглу, несмотря на недовольство рядом пунктов его соглашения, заключенного с радикальными турецкими националистами из Партии победы.

    Стоит напомнить, что действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 14 мая в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, а его соперник, кандидат от семи партий оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.

    «Решение курдских сил было предсказуемо. Их противоречия с Эрдоганом гораздо сильнее, чем все претензии к оппозиционному «альянсу семи», пусть даже к этому альянсу и примкнули турецкие националисты вроде Умита Оздага из Партии победы. Так что теперь главная интрига, насколько широкий приток голосов обеспечат Кылычдароглу курды», – считает бывший советник президента России, эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич. На эти выходные он, кстати, отправился в Турцию, чтобы лично оценить атмосферу в стране в ходе второго тура.

    По мнению российского эксперта, у оппозиции все еще сохраняются шансы на успех, хотя общий расклад склонился в пользу Эрдогана. «12-миллионная община голосующих курдов остается главной надеждой Кылычдароглу. Это серьезный весомый резерв. В воскресенье оппозиции нужно их по максимуму вывести на участки. Кроме того, надежды Кылычдароглу связаны с мобилизацией потенциальных сторонников в крупнейших городах, расположенных в центре страны. В первом туре полной мобилизации там оппозиция так и не провела. Так что голосов еще можно добрать», – говорит он.

    Тем не менее победа Эрдогана предрешена с вероятностью примерно в 80 процентов, прогнозирует Станкевич.

    «Главный резерв действующего президента – это 11 провинций, пострадавших от февральского землетрясения. В первом туре тамошние жители в большинстве своем проголосовали за Эрдогана, – напомнил в интервью газете ВЗГЛЯД экс-советник президента России. – Во втором туре они могут полностью уйти в его «копилку», поскольку действующий президент о них активно заботится. Эрдоган выдал единовременные пособия, назначил ежемесячные выплаты, а главное – инициировал жилищные программы, в соответствии с которыми все пострадавшие получат квартиры в следующем году по более чем льготной ипотеке. Такому аргументу невозможно противостоять».

    В таких регионах тоже живет примерно 12 млн избирателей, и они в подавляющем большинстве могут предпочесть Эрдогана, предупреждает Станкевич. «Действующий президент не просто обыграет оппозиционера, но сделает это со значительным отрывом. Отрыв будет таким заметным, что не возникнет сомнений, не будет разговоров о том, что «неправильно подсчитали», – прогнозирует российский политолог.

    В истории президентских выборов разных стран бывало, что претендент, отставший от фаворита в первом туре президентских выборов, в итоге уверенно побеждает во втором, напоминают эксперты. Пример: выборы президента России 1996 года – тогда лидером первого тура с большим отрывом стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Однако «бронзовый призер» первого тура, генерал Александр Лебедь предпочел поддержать действующего президента. Это стало одной из важных причин, которая позволила президенту Борису Ельцину переизбраться.

    Поскольку во втором туре интрига обычно усиливается, зачастую голосовать приходит пассивная часть избирателей – те, кто считает, что «от меня ничего не зависит». Однако в данном случае подобные правила не сработают, полагает Станкевич. Явка в Турции и так в первом туре была высокая, то есть «молчунов» там изначально немного.

    «Кроме того, правило могло сработать, будь политическая палитра более дробной. А тут было всего три претендента, и третий – пятипроцентный кандидат Синан Оган – призвал своих избирателей голосовать за Эрдогана. Хотя необязательно все рядовые избиратели следуют призыву первых лиц партий, примерно три процентных пункта Оган в копилку президента все же добавит», – предрекает Станкевич.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-кандидат в президенты от альянса Ata (Альянса предков) Синан Оган в понедельник призвал свой электорат во втором туре отдать голоса за Эрдогана. При этом Оган призвал к высылке из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов, а для начала – разработать график такой депортации. Кроме того, Оган потребовал продолжить охоту за всеми террористическими группировками.

    На ваш взгляд

     
    У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?



    Однако после этого распался сам Альянс предков. Из него вышла Партия победы во главе с Оздагом, которая, напротив, заявила о солидарности с Кылычдароглу. Политики подписали «совместный протокол», один из пунктов которого гласит – бороться с террором, в том числе с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористическим движением. Другой пункт – отказаться от назначения на государственные должности тех, чья связь с террористами доказана (это, опять же, намек на тех, кто связан с РПК). Ранее Оздаг не раз критиковал ПДН, которую и он, и власти подозревают в тесных связях с РПК.

    При этом в Партии победы заявили, что Синан Оган поддержал Эрдогана «лишь от своего лица». Поскольку на парламентских выборах партия Оздага получила два процента голосов, так что многие наблюдатели немедленно вычеркнули их из общей «копилки» Эрдогана и Огана.

    Профессор Стамбульского университета, политолог Мехмет Перинчек считает: и курдские партии, и националисты из Партии победы вместе действуют сейчас против Эрдогана, поскольку так или иначе управляются из одного центра, а точнее – из Вашингтона. «Их идеологические разногласия играют не более чем второстепенную роль. И так называемые националисты Умита Оздага, и ПДН, которая на самом деле – легальное крыло РПК, действуют по общей программе. Их задача – реализовать американские планы во внутренней жизни Турции.

    У США есть возможность при необходимости объединять политические силы, которые в обычное время враждуют.

    Что касается Кемаля Кылычдароглу, то он решил в последнюю минуту пойти на союз с националистами, чтобы спасти свой рейтинг. Но он опоздал», – считает профессор.

    В четверг Эрдоган намекнул, что успех его соперника будет означать победу США и «террористических организаций», под которыми обычно понимаются те же самые курдские боевики. «С Божьей помощью, если мы победим 28 мая, победит каждый из 85 млн человек (население Турции по последним официальным данным – прим. РИА «Новости»). Если победит господин Кылычдароглу, то победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании. Мы не должны давать возможность тем, кто нацелился на наше единство и солидарность», – сказал президент телеканалу CNN Türk.  

    Эрдоган может набрать 52,7% голосов во втором туре выборов и победить в них. Такие данные обнародовала компания «Конда». Его конкурент от оппозиции набирает 47,3% с учетом неопределившихся и 42,2% – без них. Как отмечает газета «Стар», «Конда» известна близостью к оппозиции, поэтому опрос показал, что «даже «Конда» признала лидерство Эрдогана».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •