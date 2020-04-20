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Западная промышленность начинает бегство из Китая

Отметка «Сделано в Китае» еще долго останется на большинстве товаров в большинстве стран мираФото: REUTERS/Jason Lee
Поистине тектонические сдвиги происходят в мировой промышленности из-за коронавируса. Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации отказаться от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий – размещения производства в Китае. Что стало тому причиной, помимо коронавируса, и куда именно уедут из Китая заводы и фабрики? Подробности...
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Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

Александр Лебедь называл себя «неправильным генералом», который любит не начинать, а заканчивать войныФото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность провести зачистку Дома Правительства, в котором забаррикадировались Ельцин и его сторонники. Он не испытывал при этом никаких моральных колебаний. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России Сергей Станкевич. В понедельник отмечается 70-летний юбилей генерала Александра Лебедя. Подробности...
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Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы

Так выглядит «Лидер» в макете. Вряд ли мы увидим его в металлеФото: Artem Tkachenko/wikimedia.org
Проект создания для ВМФ России гигантского корабля с уникальными возможностями и ядерной энергетической установкой – эсминца «Лидер» – похоже, навсегда похоронен. Причем сделано это было уже довольно давно. По крайней мере, это прямо следует из публикации документов организации-проектировщика. Почему Министерством обороны было принято такое решение? Подробности...
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

Коронавирус грозит серьезно подорвать американскую экономикуФото: REUTERS/Dado Ruvic
Фантастический уровень безработицы, отвесное падение продаж и производства, резкое сокращение ВВП и государственного бюджета. Все это прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки как следствие ограничительных мер по борьбе с пандемией коронавируса. Какова глубина американской экономической катастрофы и почему само устройство экономики США мешает ей выздороветь? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Думать надо не только о бедных, но и о богатых

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нам необходимо думать и работать над созданием инфраструктуры для жизни наших элит внутри страны. Элит, давайте это признаем, заведомо несовершенных. Но и без них нельзя. Подробности...
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Мир охватило новое ханжество

Дометий Завольский, историк-архивист
Умственной и духовной пустотой сначала порождается разнузданность, а потом – иррациональное, вымученное ханжество, ведущее к чему-то совсем нехорошему. Мало говорить, что новое ханжество «там, у них» – это плохо, тут же поощряя среду, плодящую «кураторок». Подробности...
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Новая реальность российской инвестиционной политики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия имеет все шансы стать островком стабильности на фоне тектонических разломов, какими сейчас изобилует мировая экономика. И этим шансом стоит воспользоваться. Подробности...
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

              Александр Лебедь называл себя «неправильным генералом», который любит не начинать, а заканчивать войны   20 апреля 2020, 12:20
              Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
              Текст: Юрий Зайнашев

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              Лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность провести зачистку Дома Правительства, в котором забаррикадировались Ельцин и его сторонники. Он не испытывал при этом никаких моральных колебаний. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России Сергей Станкевич. В понедельник отмечается 70-летний юбилей генерала Александра Лебедя.

              «Хорошо смеется тот, кто стреляет первым». Этот и другие фразы генерала Александра Лебедя стали «мемами» еще в 90-е годы. В понедельник знаменитому военачальнику и политику исполнилось бы 70 лет.

              Лебедь родился в столице донского казачества Новочеркасске, в русско-украинской семье, и с детства хотел пойти по стопам отца и служить в армии. Его мечта стать военным летчиком не сбылась, зато Лебедь сделал успешную и молниеносную карьеру в ВДВ. В 1981 году он по собственной инициативе был отправлен воевать в Афганистан.

              Уже в 1988 году, то есть в возрасте 38 лет, Лебедь возглавил Тульскую воздушно-десантную дивизию. Именно в этой должности он и встретил август 1991 года, после которого его судьба круто изменилась. Лебедь перешел в политику, благодаря телевидению завоевал всероссийскую славу и даже послужил прообразом для героев художественных фильмов. На президентских выборах 1996 года Лебедь занял третье место. В 1997 году он с огромным перевесом выиграл губернаторские выборы в Красноярском крае. Но дальше его политическая карьера застопорилась, а весной 2002 года губернатор Лебедь трагически погиб в авиакатастрофе.

              Кстати, его младший брат Алексей также пошел вслед за Александром служить в ВДВ, а в 90-е взялся за государственную деятельность – он побеждал на выборах главы Хакасии.

              Сергей Станкевич Фото: (Агентство «Москва»)
              Сергей Станкевич Фото: (Агентство «Москва»)
              О том, почему в карьере генерала Александра Лебедя оказалось столько зигзагов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает историк, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, в начале 1990-х годов занимавший пост советника президента России по политическим вопросам.

              ВЗГЛЯД: Сергей Борисович, можно ли сказать, что главной причиной популярности Александра Лебедя было стопроцентное попадание его имиджа в общественный запрос? Такой «народный генерал»...

              Сергей Станкевич: В Лебеде все соответствовало архетипу былинного богатыря: выходец из народной гущи, мощный физически, бесстрашный, с рокочущим басом и прямолинейным солдатским юмором. Всегда готов к простым и решительным действиям, сметая любые препятствия. В смутное время такие типажи обречены на популярность.

              Лебедь предвосхитил образ генерала Иволгина в культовом фильме «Особенности национальной охоты», который вышел в 1998 году. Лебедь к тому моменту уже был на пике популярности, уже стал губернатором Красноярского края. Актер Алексей Булдаков в фильме откровенно использовал стиль поведения Лебедя, правда, он добавил к образу книжность и философичность, не свойственные прототипу.

              ВЗГЛЯД: Если Лебедь был склонен к простым и решительным действиям, как ему удалось стать успешным миротворцем в Приднестровье? Ведь миротворчество требует искусства заключать компромиссы, учитывать интересы разных сторон.

              С. С.: У Александра Лебедя была еще детская психотравма по поводу использования армии против мирного населения: он 12-летним подростком видел расстрел протестного выступления рабочих в Новочеркасске.
              Позже ему довелось прочно закрепить тот трагический урок. Лебедь участвовал в подавлении антисоветских выступлений в Тбилиси (апрель 1989 года) и Баку (январь 1990 года). Боевому генералу эти трагедии совершенно не понравились, я это сам от него слышал.

              Тем не менее в роковом августе 1991 года генерал Лебедь едва не стал палачом Москвы.

              В ночь на 21 августа Лебедь получил от ГКЧП указание принять участие в зачистке Дома Правительства, в котором забаррикадировались президент России Борис Ельцин и его сторонники. Лебедь подготовил своих десантников к штурму – совместно с войсками МВД и спецназом КГБ «Альфа». Но решающего приказа так и не последовало. На следующий день войска из Москвы были выведены.

              Однако лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность осуществить зачистку Дома Правительства, не испытывая при этом никаких моральных колебаний.

              После поражения ГКЧП Александр Лебедь вполне прагматично примкнул к победителям и стал сотрудничать с президентом Борисом Ельциным. А Борис Николаевич, в свою очередь, отправил генерала в качестве миротворца в бурлящее Приднестровье.

              В Приднестровье Лебедь оказался в более привычной для него армейской стихии. Находясь в автономном военном гарнизоне вдали от начальства, он в полной мере раскрыл свои оперативные таланты, а также своеобразные политические и дипломатические способности. Он вполне эффективно отразил наступление молдавско-румынских войск на мятежный анклав, а затем содействовал налаживанию там мирной жизни. Пока не вошел в конфликт с гражданскими властями, вследствие чего был в 1995 году отозван в Москву.

              ВЗГЛЯД: Почему Лебедь согласился подписать столь позорное для Москвы Хасавюртовское соглашение с чеченскими мятежниками?

              С. С.: К 1996 году Александр Лебедь уже побывал депутатом Госдумы и превратился в политика национального масштаба. Президент Ельцин не мог его игнорировать и тем более не желал с ним конкурировать. На президентских выборах в июне 1996 года Лебедь набрал в первом туре около 15% голосов и от его позиции в значительной мере зависел исход финальной схватки во втором туре между фаворитами – Зюгановым и Ельциным. После обстоятельных бесед Лебедя с глазу на глаз с Ельциным между двумя этими политическими тяжеловесами был заключен тактический союз.

              Лебедь был назначен секретарем Совета безопасности РФ и отправлен в Чечню, где ситуация в первой чеченской войне складывалась не в пользу федеральных войск. А Ельцин по итогам второго тура вновь стал президентом России.

              Лебедь пошел на переговоры с лидерами чеченских боевиков и обеспечил подписание 31 августа 1996 года Хасавюртовского мирного соглашения. Шаг этот был в той обстановке абсолютно оправданным. Военные действия прекратились, Москва получила большую мирную передышку для политической стабилизации, перегруппировки и накопления сил.

              Сами по себе хасавюртовские документы не носили характер обязывающего правового договора, по статусу это была политическая декларация. Так что Кремль в той ситуации получил максимум при нулевых обязательствах на бумаге, они были исключительно «понятийными».

              ВЗГЛЯД: Почему же на посту губернатора бравый генерал как-то сник? Когда Лебедь только баллотировался в Красноярске, вы лично предсказывали ему большое яркое будущее в политике.

              С. С.: После 1996 года у него были неплохие шансы стать русским Бонапартом, на которого уже возник и ширился общественный запрос. За ним была созданная им Народно-республиканская партия, популярность в народе и в войсках, недюжинная харизма. Лебедь даже стал нарабатывать международное реноме, побывал в США и во Франции – на родине своего кумира Де Голля. Там заручился дружбой с Алленом Делоном. Лебедю не хватало только успешного опыта гражданского управления. Чтобы получить его, он и стал губернатором Красноярского края, причем триумфально победил на выборах. А дальше ... просто не справился.

              Лебедь положился на команду московских консультантов-челноков, поскольку не имел опыта административного управления. Он не нашел общего языка с местными общественными силами, много конфликтовал там, где военно-силовые методы не работают. Кроме того, федеральный центр в 90-е смотрел на Лебедя с ревнивой настороженностью и был скорее заинтересован в поражении амбициозного генерала, нежели в его укреплении.

              Губернаторский опыт Лебедя стал в основном неудачным. Генерал не смог переделать себя в эффективного гражданского чиновника. И не нашел команды, которая помогла бы ему компенсировать отсутствие необходимого опыта. Пожалуй, ему вообще не стоило идти в губернаторы: во второй половине 1990-х годов на этом посту никто не смог бы блеснуть очевидными успехами. Ему следовало формировать собственную коалицию в Москве, но такой путь его откровенно путал и отталкивал.

              ВЗГЛЯД: То есть ему не хватило политического чутья, чтобы сформировать вокруг себя коалицию разных сил в Москве?

              С. С.: Лебедь не смог превратиться из военного героя в гражданского лидера. Мне доводилось от него слышать, что вся московская политика – это «смесь бардака с серпентарием», и он не хочет в ней погрязнуть. Психологически для него самой комфортной была ситуация «на линии фронта». Рядом и в тылу – свои. На той стороне – враг, которого надо победить. В такой обстановке он все понимал и все мог.

              Политика, а особенно политика в эпоху российской смуты, требовала набора других качеств, которые Лебедь не сумел или не успел в себе выработать.

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