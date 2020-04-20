Сергей Станкевич: Лебедь мог стать русским Бонапартом

Лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность провести зачистку Дома Правительства, в котором забаррикадировались Ельцин и его сторонники. Он не испытывал при этом никаких моральных колебаний. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России Сергей Станкевич. В понедельник отмечается 70-летний юбилей генерала Александра Лебедя.

«Хорошо смеется тот, кто стреляет первым». Этот и другие фразы генерала Александра Лебедя стали «мемами» еще в 90-е годы. В понедельник знаменитому военачальнику и политику исполнилось бы 70 лет.

Лебедь родился в столице донского казачества Новочеркасске, в русско-украинской семье, и с детства хотел пойти по стопам отца и служить в армии. Его мечта стать военным летчиком не сбылась, зато Лебедь сделал успешную и молниеносную карьеру в ВДВ. В 1981 году он по собственной инициативе был отправлен воевать в Афганистан.

Уже в 1988 году, то есть в возрасте 38 лет, Лебедь возглавил Тульскую воздушно-десантную дивизию. Именно в этой должности он и встретил август 1991 года, после которого его судьба круто изменилась. Лебедь перешел в политику, благодаря телевидению завоевал всероссийскую славу и даже послужил прообразом для героев художественных фильмов. На президентских выборах 1996 года Лебедь занял третье место. В 1997 году он с огромным перевесом выиграл губернаторские выборы в Красноярском крае. Но дальше его политическая карьера застопорилась, а весной 2002 года губернатор Лебедь трагически погиб в авиакатастрофе.

Кстати, его младший брат Алексей также пошел вслед за Александром служить в ВДВ, а в 90-е взялся за государственную деятельность – он побеждал на выборах главы Хакасии.

Сергей Станкевич Фото: (Агентство «Москва»)

О том, почему в карьере генерала Александра Лебедя оказалось столько зигзагов, в интервью газете ВЗГЛЯД рассуждает историк, эксперт Фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич, в начале 1990-х годов занимавший пост советника президента России по политическим вопросам.

ВЗГЛЯД: Сергей Борисович, можно ли сказать, что главной причиной популярности Александра Лебедя было стопроцентное попадание его имиджа в общественный запрос? Такой «народный генерал»...

Сергей Станкевич: В Лебеде все соответствовало архетипу былинного богатыря: выходец из народной гущи, мощный физически, бесстрашный, с рокочущим басом и прямолинейным солдатским юмором. Всегда готов к простым и решительным действиям, сметая любые препятствия. В смутное время такие типажи обречены на популярность.

Лебедь предвосхитил образ генерала Иволгина в культовом фильме «Особенности национальной охоты», который вышел в 1998 году. Лебедь к тому моменту уже был на пике популярности, уже стал губернатором Красноярского края. Актер Алексей Булдаков в фильме откровенно использовал стиль поведения Лебедя, правда, он добавил к образу книжность и философичность, не свойственные прототипу.

ВЗГЛЯД: Если Лебедь был склонен к простым и решительным действиям, как ему удалось стать успешным миротворцем в Приднестровье? Ведь миротворчество требует искусства заключать компромиссы, учитывать интересы разных сторон.

С. С.: У Александра Лебедя была еще детская психотравма по поводу использования армии против мирного населения: он 12-летним подростком видел расстрел протестного выступления рабочих в Новочеркасске.

Позже ему довелось прочно закрепить тот трагический урок. Лебедь участвовал в подавлении антисоветских выступлений в Тбилиси (апрель 1989 года) и Баку (январь 1990 года). Боевому генералу эти трагедии совершенно не понравились, я это сам от него слышал.

Тем не менее в роковом августе 1991 года генерал Лебедь едва не стал палачом Москвы.

В ночь на 21 августа Лебедь получил от ГКЧП указание принять участие в зачистке Дома Правительства, в котором забаррикадировались президент России Борис Ельцин и его сторонники. Лебедь подготовил своих десантников к штурму – совместно с войсками МВД и спецназом КГБ «Альфа». Но решающего приказа так и не последовало. На следующий день войска из Москвы были выведены.

Однако лично у Лебедя, по его же словам, была полная готовность осуществить зачистку Дома Правительства, не испытывая при этом никаких моральных колебаний.

После поражения ГКЧП Александр Лебедь вполне прагматично примкнул к победителям и стал сотрудничать с президентом Борисом Ельциным. А Борис Николаевич, в свою очередь, отправил генерала в качестве миротворца в бурлящее Приднестровье.

В Приднестровье Лебедь оказался в более привычной для него армейской стихии. Находясь в автономном военном гарнизоне вдали от начальства, он в полной мере раскрыл свои оперативные таланты, а также своеобразные политические и дипломатические способности. Он вполне эффективно отразил наступление молдавско-румынских войск на мятежный анклав, а затем содействовал налаживанию там мирной жизни. Пока не вошел в конфликт с гражданскими властями, вследствие чего был в 1995 году отозван в Москву.

ВЗГЛЯД: Почему Лебедь согласился подписать столь позорное для Москвы Хасавюртовское соглашение с чеченскими мятежниками?

С. С.: К 1996 году Александр Лебедь уже побывал депутатом Госдумы и превратился в политика национального масштаба. Президент Ельцин не мог его игнорировать и тем более не желал с ним конкурировать. На президентских выборах в июне 1996 года Лебедь набрал в первом туре около 15% голосов и от его позиции в значительной мере зависел исход финальной схватки во втором туре между фаворитами – Зюгановым и Ельциным. После обстоятельных бесед Лебедя с глазу на глаз с Ельциным между двумя этими политическими тяжеловесами был заключен тактический союз.

Лебедь был назначен секретарем Совета безопасности РФ и отправлен в Чечню, где ситуация в первой чеченской войне складывалась не в пользу федеральных войск. А Ельцин по итогам второго тура вновь стал президентом России.

Лебедь пошел на переговоры с лидерами чеченских боевиков и обеспечил подписание 31 августа 1996 года Хасавюртовского мирного соглашения. Шаг этот был в той обстановке абсолютно оправданным. Военные действия прекратились, Москва получила большую мирную передышку для политической стабилизации, перегруппировки и накопления сил.

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Сами по себе хасавюртовские документы не носили характер обязывающего правового договора, по статусу это была политическая декларация. Так что Кремль в той ситуации получил максимум при нулевых обязательствах на бумаге, они были исключительно «понятийными».

ВЗГЛЯД: Почему же на посту губернатора бравый генерал как-то сник? Когда Лебедь только баллотировался в Красноярске, вы лично предсказывали ему большое яркое будущее в политике.

С. С.: После 1996 года у него были неплохие шансы стать русским Бонапартом, на которого уже возник и ширился общественный запрос. За ним была созданная им Народно-республиканская партия, популярность в народе и в войсках, недюжинная харизма. Лебедь даже стал нарабатывать международное реноме, побывал в США и во Франции – на родине своего кумира Де Голля. Там заручился дружбой с Алленом Делоном. Лебедю не хватало только успешного опыта гражданского управления. Чтобы получить его, он и стал губернатором Красноярского края, причем триумфально победил на выборах. А дальше ... просто не справился.

Лебедь положился на команду московских консультантов-челноков, поскольку не имел опыта административного управления. Он не нашел общего языка с местными общественными силами, много конфликтовал там, где военно-силовые методы не работают. Кроме того, федеральный центр в 90-е смотрел на Лебедя с ревнивой настороженностью и был скорее заинтересован в поражении амбициозного генерала, нежели в его укреплении.

Губернаторский опыт Лебедя стал в основном неудачным. Генерал не смог переделать себя в эффективного гражданского чиновника. И не нашел команды, которая помогла бы ему компенсировать отсутствие необходимого опыта. Пожалуй, ему вообще не стоило идти в губернаторы: во второй половине 1990-х годов на этом посту никто не смог бы блеснуть очевидными успехами. Ему следовало формировать собственную коалицию в Москве, но такой путь его откровенно путал и отталкивал.

ВЗГЛЯД: То есть ему не хватило политического чутья, чтобы сформировать вокруг себя коалицию разных сил в Москве?

С. С.: Лебедь не смог превратиться из военного героя в гражданского лидера. Мне доводилось от него слышать, что вся московская политика – это «смесь бардака с серпентарием», и он не хочет в ней погрязнуть. Психологически для него самой комфортной была ситуация «на линии фронта». Рядом и в тылу – свои. На той стороне – враг, которого надо победить. В такой обстановке он все понимал и все мог.

Политика, а особенно политика в эпоху российской смуты, требовала набора других качеств, которые Лебедь не сумел или не успел в себе выработать.

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