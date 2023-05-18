Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

Эксперты объяснили, почему ЕС неспособен «переварить» Турцию и Украину

Экспансия Евросоюза столкнулась с новой проблемой. Как пишет западная пресса, ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией в случае расширения объединения. Однако в экспертной среде усомнились в способности ЕС «переварить» хотя бы одну крупную страну. В чем заключаются ключевые проблемы Евросоюза в его нынешнем виде и на кого нацелены подобные публикации в западных СМИ?

Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – указал он.

Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС.

Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство Евросоюза, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты.

Но, как отмечают эксперты, если представить, что ЕС готов принять в свои ряды хотя бы одну крупную страну вопреки экономической логике, это будет лишним подтверждением того, что старая модель экспансии Евросоюза себя исчерпала и держится лишь на штыках и политико-идеологических догмах. Если же эти факторы отбросить, то экономика ЕС не сможет «переварить» ни Украину, ни Турцию. Более того, дискуссия по данной тематике напомнила бородатый анекдот, актуальный еще в нулевые годы:

– Когда Украина вступит в ЕС?

– Сразу после Турции.

– А когда Турция вступит в ЕС?

– Никогда.

«В общем, с Украиной поступят так же, как с Турцией – ее будут «мариновать» с десяток лет, но не более того. Брать на европейское довольствие Украину незачем. Соглашение об ассоциации с ЕС и так подписано Киевом, что породило неэквивалентный обмен: зерно и масло идут в Европу, а обратно – готовые продукты. Я думаю, никакую из двух стран в ЕС никогда не примут», – пояснил политолог Иван Лизан.

«ЕС может принимать в свой состав только небольшие страны, которые можно склонить к нужным Брюсселю экономическим и политическим уступкам, а потом «переварить» и колонизировать их. Кроме того, ЕС уже некуда расширяться ни географически, ни экономически. Можно сказать, что потенциал союза на этом исчерпан», – добавил собеседник.

«Если же говорить про Турцию безотносительно членства в ЕС, то Брюсселю выгоднее победа Кылычдароглу, потому что он планирует пересмотр отношений с Москвой. В ЕС заинтересованы в том, чтобы пресечь транзит грузов из Европы в Россию через Турцию и закрыть большую часть компаний, зарабатывающих на этом», – отметил эксперт.

«Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима.

Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «Южной Германией» или даже «Южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он.

«Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник.

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«Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине, и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог.

«Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – резюмирует Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы.