Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.8 комментариев
В Грузии выросло число сторонников хороших отношений с Россией
Опрос американского института: В Грузии растет численность сторонников хороших отношений с Россией
Грузия при сохранении курса на Запад должна поддерживать хорошие отношения с Россией, считает 36% участников опроса, который провел в стране Национально-демократический институт США, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Данные опроса обнародованы в понедельник, и по сравнению с предыдущим, проведенным в июле прошлого года, численность сторонников хороших отношений с Россией выросла на 5%.
Если год назад 47% граждан Грузии поддерживали «эксклюзивно прозападный» внешний курс страны, то сейчас их численность сократилась на 10%.
2% участников опроса высказались за исключительно «пророссийский курс» Грузии.
Также, отмечают исследователи, сторонники правящей «Грузинской мечты» поддерживают прозападный курс страны, но высказываются за сохранение хороших отношений с Россией.
79% граждан Грузии при этом высказываются за интеграцию с Евросоюзом.
В опросе приняло участие 2068 респондентов.