В Грузии выросло число сторонников хороших отношений с Россией

Опрос американского института: В Грузии растет численность сторонников хороших отношений с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Данные опроса обнародованы в понедельник, и по сравнению с предыдущим, проведенным в июле прошлого года, численность сторонников хороших отношений с Россией выросла на 5%.

Если год назад 47% граждан Грузии поддерживали «эксклюзивно прозападный» внешний курс страны, то сейчас их численность сократилась на 10%.

2% участников опроса высказались за исключительно «пророссийский курс» Грузии.

Также, отмечают исследователи, сторонники правящей «Грузинской мечты» поддерживают прозападный курс страны, но высказываются за сохранение хороших отношений с Россией.

79% граждан Грузии при этом высказываются за интеграцию с Евросоюзом.

В опросе приняло участие 2068 респондентов.