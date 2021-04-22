Чехия перешла к уничтожению отношений с Россией

МИД Чехии поставил России ультиматум: либо Москва соглашается на возвращение 20 чешских дипломатов, либо Прага высылает 60 сотрудников российской дипломатической миссии из страны. По мнению Москвы, подобные заявления пражских политиков являются «залпом в никуда». Почему Чехия решила пойти на обострение и без того громкого дипломатического конфликта с Россией и каковы будут последствия?

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве. При этом в четверг Кулганек допустил высылку 60 дипломатов России.

Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Она также добавила, что ультиматум Чехии оказался «залпом в никуда». Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении». При этом власти Чехии считают дипломатический конфликт с Россией «размолвкой», а не холодной войной.

По мнению сенатора Алексея Пушкова, попытка Праги диктовать России условия и выдвигать Москве ультиматумы может привести к понижению уровня дипотношений между странами, либо к их разрыву. «Невозможный сценарий: Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают,

– считает телеведущий Владимир Соловьев. – Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля. Поэтому все, что они пытаются вменить России в вину – это смехотворная теория».

Соловьев предполагает, что вместо проведения честного и открытого расследования, Чехия неслучайно обвиняет Россию в событиях семилетней давности. «В чем должна признаться Москва, если чехи не дают по этому делу никаких данных? На мой взгляд, вся эта истерика выглядит как попытка скрыть от своих граждан что-то более важное. Например, информацию о торговле оружием в 2014 году, куда это оружие отправлялось, попадало ли оно в руки террористов в Сирии, кто это курировал, кто это покрывал?» – добавляет журналист.

Собеседник также не удивился призывам чешских парламентариев к разрыву отношений с Россией. «У нас к ним было иное отношение. Мы помним освобождение Праги от нацистов, в то время, как они говорят только о событиях 1968 года. Возможно, по их меркам наступило время для своеобразного политического реванша», – размышляет телеведущий. При этом он считает, что чехи не смогут закрыть весь бизнес в России, поскольку «они слишком глубоко тут пустили свои корни». «Но если захотят, то вольному – воля. Вместо того, чтобы спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V», они предлагают им горькую пилюлю русофобии», – добавляет Соловьев.

С тем, что Прага выбрала ошибочную линию поведения в отношениях с Москвой, согласен и политолог, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Теперь маятник уже раскачался, и он дойдет до конца – вышлют всех российских и чешских дипломатов, кроме послов. Но при этом сохраняются квоты и понимание того, сколько должно быть дипломатов в обеих странах. В течение полугода новые дипломаты приедут, и отношения будут восстановлены», – прогнозирует политолог.

«Но даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, пока что это не тянет на разрыв дипломатических отношений. С другой стороны, раскачавшийся маятник действительно сложно остановить», – добавляет эксперт.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что обращаясь к Великобритании и Нидерландам за помощью, Чехия пытается создать альянс сил, недовольных действиями России. «Стремление «прижаться» к более сильному партнеру ничего хорошего о современной чешской дипломатии не говорит. Но дело в том, что они ничем не рискуют, пытаясь представить себя членами более мощного клуба игроков, чем есть на самом деле».

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что «выиграть в этой дипломатической войне Чехии невозможно», поскольку при прекращении консульского обслуживания чешские экономические интересы пострадают гораздо больше, чем российские, учитывая, что туристический поток россиян в Чехию многократно превышает чешский поток в Россию.

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Он также расценил заявление главы МИД Чехии как довольно странное, «поскольку существуют определенные дипломатические традиции, в частности, практика ответной высылки сотрудников дипмиссии довольно распространена и подается в качестве стандарта».

«Очень трудно себе представить ситуацию, при которой Москва согласилась бы удовлетворить требование чешской стороны. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая публичность оглашения ультиматума, это лишь ужесточит российскую позицию», – уверен Кортунов.

Иного мнения придерживается сенатор Пушков. По его словам, нынешний конфликт нельзя рассматривать в рамках стандартных подходов и через призму «дипломатических традиций». «Традиции сломаны, подходы взорваны, мы в XXI веке, когда Европа погрузилась – или была погружена – в истерию худшую, чем в период холодной войны. В этих условиях в ряде европейских стран прокладывает себе путь новый – «предвоенный» тип поведения, когда идейная и политическая враждебность перекрывают какие-либо другие соображения. Этот тип поведения со стороны в данном случае Чехии требует и новых нетрадиционных ответов со стороны России», – резюмировал Пушков.

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