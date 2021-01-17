Америку превратят в проходной двор

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17 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:25  |  vz.ru
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Почему Москва проиграла Литве в январе 1991 года

Советская бронетехника у телевышки, Вильнюс, январь 1991 года Андрей Бабушкин/ТАСС
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НАТО недостаточно обиды шведов на Россию

Большинство шведов по-прежнему не поддерживают идею вступления страны в НАТО, однако это не мешает враждебно относиться к России forsvarsmakten.se
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    Тысячи мигрантов потребовали теплый прием от новой администрации США    17 января 2021, 18:15
    Фото: LUIS VILLALOBOS/EPA/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая

    Караван беженцев из Латинской Америки потребовал от Джо Байдена выполнить свои обязательства и отменить ограничения, действующие в отношении мигрантов. Эксперты ожидают от новой администрации принципиально новой миграционной политики и констатируют, что вскоре США станут страной «белого меньшинства». Но зачем это нужно Байдену?

    В воскресенье караван из 4,5 тысяч беженцев, продвигающийся из Гондураса к границе США, призвал новую администрацию во главе с Джо Байденом выполнить свои обещания и отменить ограничения против мигрантов, веденные Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Fox News, отметив, что тысячи человек рассчитывают на гораздо более теплый прием в США, чем при уходящем президенте.

    «Мы признаем важность того, что новое правительство Соединенных Штатов продемонстрировало твердую приверженность мигрантам и лицам, ищущим убежище, что дает правительствам Мексики и Центральной Америки возможность разработать миграционную политику, уважающую права человека, мобильность населения», – говорится в заявлении группы по защите прав мигрантов, опубликованном от имени каравана.

    Действительно, в декабре 2020 года Байден пообещал в корне изменить миграционную политику США, «откатив» ограничения против беженцев. Свое решение он объяснил необходимостью «расчистить гуманитарную катастрофу, которую администрация Трампа систематически создавала на южной границе», и намерением «создать возможности для быстрой работы с ищущими убежища в США и избежать при этом кризиса на фоне пандемии коронавируса». Кроме того, избранный президент захотел включить нелегалов в перепись населения.

    В отличие от новых властей США, правительства Гватемалы и Мексики, которые стали промежуточными пунктами в маршруте каравана, вовсе не собираются пропускать поток беженцев на свои территории. Узнав о движении каравана, власти Гватемалы приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Мексика же  начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны, которую проводят национальная гвардия и министерство обороны.

    Похожие меры уже принимались в октябре 2018 года, когда точно такой же караван мигрантов из бедных стран Центральной Америки направился по маршруту Гватемала – Мексика – США. Тогда более чем 5 тысяч беженцев достигли американской границы, после чего Дональд Трамп направил туда бойцов Национальной гвардии, подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой и дал разрешение военным открывать огонь по беженцам.

    Ужесточение иммиграционной политики, помимо прочего, было опорой избирательной кампании Трампа в 2016 году. Два года спустя он подписал указ, который позволил властям разлучать мигрантов детьми, но позднее эта мера была отменена под давлением общественного мнения. А за месяц до новых выборов президент снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году до рекордного с 1980 года минимума - до 15 тысяч человек.

    Но самым известным шагом Трампа по ограничению потока нелегалов стало строительство стены на американско-мексиканской границе. В июле 2020 года он заявлял о том, что построено уже 386 км заграждения. Для этого президенту потребовалось перенаправить средства с программы закупок истребителей пятого поколения F-35.

    Комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, член Совета Федерации Алексей Пушков указал на то, что «по прогнозам, уже в 2040-м году США станут страной белого меньшинства». «Однако это может произойти и гораздо раньше. Америка меняется и политически, и социально, и этнически, в отличие от почти моноэтнического Китая. И меняется в сторону все большей внутренней нестабильности. Последние события – это только начало», – констатировал сенатор.

    «Совершенно точно, что при Байдене для мигрантов откроют многочисленные шлюзы, перекрытые Трампом», – подчеркнул в беседесгазетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, отметив, что уже сейчас «для тех мигрантов, кто прибыл в США детьми, а это от 12 до 25 млн человек как минимум, создается путь к гражданству».

    Кроме того, он упомянул о решении Байдена вернуть практику, в рамках которой мигранты с запросом на политическое убежище ждали вердикта суда не на территории Мексики, а на территории самих Соединенных Штатов. «Люди, которые просят у Америки политическое убежище, сейчас находятся в Мексике. Такое решение в свое время было явным достижением Трампа и позволило мигрантам не «растворяться» на территории США. Но Байден заявил, что это создало гуманитарную катастрофу на границе, поэтому теперь необходимо вернуть прежнюю практику и разрешить мигрантам оставаться в Штатах до решения миграционных судов, которые, как правило, дают убежище лишь 3% от всеобщего объема запросов», – отметил эксперт.

    Намерение Демократический партии пустить на территорию США как можно больше мигрантов Дробницкий объяснил желанием сделать из них лояльных избирателей в таких критически важных южных штатах, как Аризона, Техас, Луизиана, усилив тем самым избирательную машину партии. «Но не стоит забывать, что для этого нужно привести в соответствие всю техническую составляющую миграционной политики, то есть издать соответствующие распоряжения, создать необходимую инфраструктуру, выстроить работу таможенных и миграционных органов. Это потребует времени и не факт, что данный караван сможет беспрепятственно проникнуть на территорию США», – предположил он.

    Политолог считает, что подобная политика новой администрации может негативно отразиться на американском обществе. «В США сопротивление мигрантам традиционно очень сильное, особенно на фоне существования так называемых городов-убежищ для мигрантов, где федеральные власти не имеют права выселить людей с их территории, а полиции запрещено проверять документы о гражданстве. В некоторых таких городах нелегалы даже имеют право голосовать на уровне муниципалитетов.

    Так что есть политики, которые продвигают такую линию и хотят сделать из Америки проходной двор»,

    – констатировал собеседник.

    Иной точки зрения придерживается американист Борис Межуев. «Не надо думать, что с приходом Байдена ситуация изменится на сто процентов. Конечно, в настоящее время ему сложно отказаться от обещаний узаконить уже прибывших нелегалов и принять тех, кто только направляется в США. Меры, связанные с воссоединением семей, предоставлением гражданства, будут приняты, но в итоге они окажутся декларативными», –  сказал он.

    По мнению Межуева, эпидемия коронавируса, а особенно создание вакцины представили прекрасную возможность выстроить определенную стену для мигрантов, не прибегая при этом к аргументам этнокультурного характера, а опираясь лишь на то, кто вакцинирован, а кто – нет. «В конечном счете любая партия, будь то демократы или республиканцы, воспользуются карантинными мерами чтобы восстановить жесткий контроль над иммиграцией. Ведь проблема нелегалов есть, и она действительно является болезненной», – заключил эксперт. 

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