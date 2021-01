После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел Мексика усилила охрану границ перед приходом многотысячного каравана мигрантов 16 января 2021, 12:50

Фото: REUTERS/Jose Torres

Текст: Вера Басилая

Мексика перед прибытием каравана мигрантов из Гондураса начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны, сообщил Национальный институт миграции страны. «Приграничная операция Национального института миграции осуществляется вплоть до Эль-Сейбо, Табаско, где совместно с национальной гвардией и министерством обороны обеспечивается исполнение Закона о миграции и его постановлений, с тем, чтобы въезд иностранцев в страну был упорядоченным и безопасным, с полным уважением к правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Южные приграничные районы Мексики круглосуточно патрулируют команды, куда входят дипломаты, врачи и специалисты по вопросам семьи, всего около 500 агентов этого института. Ранее региональные СМИ сообщили, что сформировавшийся караван мигрантов из Гондураса в составе около 4,5 тыс. человек пересек границу Гватемалы и практически в полном составе движется в направлении границы с Мексикой. Власти Гватемалы заявили в пятницу о решимости не допустить на свою территорию тех, кто нарушит миграционные правила, и приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Уже задержаны за нелегальный транзит по территории страны 217 человек. Институт миграции Гондураса подтвердил депортацию на родину через различные наземные КПП 78 граждан. Представители властей Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики встречались в Мехико в январе 2021 года для разработки стратегии и подписания документа о взаимопонимании в вопросе предотвращения исхода мигрантов и формирования караванов. Первый такой караван людей без виз и средств отправился по маршруту Гватемала – Мексика – США в 2018 году, после чего их примеру последовали сотни тысяч человек, спровоцировавших серьезный миграционный кризис в Центральной и Северной Америке. Между тем в мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, был зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой. Напомним, в июле 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой построили 386 километров стены, ожидалось, что к концу года протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявлял, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену. Между тем избранный президент США Джозеф Байден захотел включить нелегалов в перепись населения. Трамп предлагал ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год, а Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одна из проблем, которая теперь тревожит жителей американского штата Техас, граничащего с Мексикой – это обещание Байдена принять закон, открывающий дорогу к принятию гражданства для миллионов нелегалов, большинство которых из латиноамериканского региона.

В ВОЗ отреагировали на гибель 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer 15 января 2021, 16:00 Текст: Наталья Ануфриева

Всемирная организация здравоохранения в курсе сообщений о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации от нового коронавируса, организация следит за расследованием, сообщила представитель ВОЗ Катарина де Кат. «ВОЗ знает о сообщениях о 23 смертях после вакцинации против COVID-19 в Норвегии (...) Мы находимся в контакте с норвежскими властями в области здравоохранения и будем внимательно следить за расследованием причины и обстоятельств всех 23 смертей», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье. Кроме того, в Германии начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. США потребовали от европейских участников ДОН данные мониторинга за территорией России 15 января 2021, 19:39

Фото: Mikhail Chernichkin/REUTERS

Текст: Вера Басилая

США выставили европейским участникам Договора по открытому небу (ДОН) требование делиться данными мониторинга за территорией России, заявила представитель МИД Мария Захарова. «По нашей информации из разных источников, Вашингтон в ходе контактов с европейскими союзниками требует от них взять обязательство делиться с американцами данными наблюдения за территорией России», – цитирует ТАСС комментарий Захаровой. Ранее МИД заявил, что Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе. 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Европейские политики усомнились в любви Навального к России 15 января 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Европейские эксперты, комментируя планы Алексея Навального вернуться в Россию и его призывы ввести новые санкции против Москвы, усомнились в искренности любви блогера к Родине. «В воскресенье Навальный планирует совершить громкое возвращение в Россию. Но кто из тех, кто будет его приветствовать, знает, что он требовал еще больше санкций против своей же страны перед иностранными парламентариями, в частности Европейским парламентом?» – задался вопросом в Twitter депутат Европарламента Тьерри Мариани. На планы блогера вернуться в Россию обратил внимание и депутат парламента Италии Паоло Гримольди. «Алексей Навальный, … который утверждает, что его отравили российские власти, недавно объявил о своем намерении вскоре вернуться в Россию. То есть теперь он чувствует себя в России в безопасности?! Значит, сейчас еще больше оснований думать, что никто его не отравил или, по крайней мере, уж точно не российские политические лидеры», – написал он. Он также выразил уверенность, что «гражданин, любящий свою страну, никогда бы не попросил ввести санкции против нее». «У меня есть много сомнений в искренности любви господина Навального к России. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что он получит теплый прием», – резюмировал Гримольди. В свою очередь вице-председатель политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Любомира Ганчева обратила внимание, что «на фоне тяжелого политического кризиса и пародии на демократию в самом сердце США еще одна довольно похожая провокация (возвращение Навального в Россию) почему-то не освещается в публичном пространстве». «Он (Навальный) и его кураторы вряд ли могут рассчитывать на теплый прием с хлебом-солью. Этот шаг – в свете его незавершенных процессов по отмыванию денег, административного нарушения условного срока и неявки по повестке в суд, поисков известности через публичные обвинения в умышленном отравлении и «де-факто» измены Родине с призывами ввести санкции против Российской Федерации – по моему мнению, является попыткой обрести новую славу, разжечь ненужную напряженность и призвать к собранию людей на фоне пандемии без реальной необходимости. Я надеюсь и верю, что демократия в Российской Федерации не поддастся провокациям и не потерпит такого поведения», – написала она в Facebook. Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества», публицист Николай Стариков выразил мнение, что блогер Алексей Навальный осознанно возвращается в Россию, чтобы его задержали в аэропорту, а его супруга Юлия на этом фоне объявила о приходе в политику по принципу Светланы Тихановской. В среду стало известно, что ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск за два дня до окончания его испытательного срока по делу «Ив Роше». Не исключено, что Навального могут задержать по прибытии в Россию. При этом политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру 15 января 2021, 19:02

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Появилась видеозапись, на которой сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь проникает в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. За проникновение в чужой дом Соболь позже была задержана. На кадрах женщина, похожая на соратницу Алексея Навального, сначала пытается прорваться в квартиру пенсионерки и настойчиво требует поговорить с неким Константином. Хозяйка квартиры объясняет, что человек с таким именем здесь не проживает, и угрожает вызвать сотрудников полиции, передает Life. Затем Соболь все же переступает порог квартиры и ходит по ней, снимая свои действия на телефон. Напомним, после инцидента против Соболь возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. В СК сообщили, что она дважды пыталась проникнуть в чужое жилье. «Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома. Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия», – говорится на сайте СК. Стало известно условие приостановки американских санкций против «Северного потока – 2» 15 января 2021, 17:06

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс, консультировавший политика во время предвыборной кампании, предложил ему приостановить действие санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» при условии, что Европа приостановит строительство газопровода, сообщила газета Handelsblatt. Бернс считает, что это дало бы возможность новой администрации США доверительно говорить с правительством Германии и другими участниками проекта, передает ТАСС. США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Сам факт принятия новых ограничений неожиданностью не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года. Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта газопровода «Северный поток – 2», решила отложить начало работ по завершению строительства. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». В Грузии объявили о «смерти туризма» 15 января 2021, 13:51 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с падемией коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «В сфере туризма полная неопределенность. Сектор практически не существует. Он умер. Мы не смогли его спасти, теперь надо восстанавливать заново», – сказал он на пресс-конференции. Алавердашвили подверг критике правительство, которое регулярно меняет даты открытия того или иного направления экономики. По его словам, «думается, что данное прежде обещание открыть с 1 февраля небо, это обычная ложь». Учредитель федерации сказал, что необходимо открыть в феврале гостиницы на высокогорных курортах Грузии. «Это могло бы дать минимальные доходы внутреннему туризму», – считает он. По его подсчетам, за две недели можно заработать 10 млн долларов. Алавердашвили заявил, что работникам сферы надоело слушать фразы о том, что решения зависят от эпидемиологической ситуации. Он предложил принимать на первых порах в Грузии туристов, которые уже переболели коронавирусом. Шалва Алавердашвили сообщил, что в середине следующей недели работники этой и сопредельных сфер выступят с жесткими требованиями к правительству. Проблемы с туризмом в Грузии начались уже в 2019 году в связи с тем, что резко сократился поток туристов из России на фоне антироссийских митингов в Тбилиси. Несмотря на это, Грузия приняла свыше 9 млн визитеров и заработала в 2019 году 3,2 млрд долларов от туризма. Это больше, чем половина государственного бюджета этого года. В прошлом году доходы от туризма из-за пандемии были минимальными. До 31 января в Грузии действуют жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. В стране с населением 3,7 млн человек заболело коронавирусом более 245 тысяч. Скончались 2893 человека. Британия призвала Россию пересмотреть решение о выходе из ДОН 15 января 2021, 21:25

Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON

/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Великобритания выразила сожаление о выходе России из Договора по открытому небу (ДОН) и призвала Москву пересмотреть свое решение, сообщил представитель министерства иностранных дел королевства. «Соединенное Королевство разочаровано решением России начать осуществление необходимых для выхода из Договора по открытому небу процедур после продолжительного несоблюдения [его условий]. Договор вносит ценный вклад в обеспечение европейской безопасности, повышая прозрачность военной деятельности и способствуя доверию между странами. Соединенное Королевство призывает Россию пересмотреть это решение, вернуться к полному соблюдению договора и конструктивно взаимодействовать с другими его участниками», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе после аналогичного решения США. Напомним, 22 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу, который, по их мнению, устарел. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД заявили, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать данные США после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. Протестующие на Украине взяли штурмом облсовет из-за роста тарифов на газ 15 января 2021, 18:27 Текст: Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета. По информации издания «Общественное», акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек. По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису «Житомироблэнерго». Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета. Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях. Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов). Эксперты: Запад использует Юлию Навальную в качестве Тихановской 15 января 2021, 13:40

Фото: OHANNA GERON / POOL/EPA/ТАСС,

ALEXEY MALGAVKO/Reuters

Текст: Олег Исайченко

«Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя планы блогера Алексея Навального вернуться в Россию, где его должны задержать сотрудники ФСИН. «Это выглядит как согласованная с Западом история. Навальный сам не сможет баллотироваться на предстоящих выборах в Госдуму, а его жена может, поэтому логично и выгодно использовать ее в таком ключе. А Навальному можно оставить роль показательного страдальца», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова. Ранее в столичном УФСИН напомнили, что Навальный признан виновным в совершении уголовного преступления и находится на учете с марта 2015 года. Ему был назначен испытательный срок на пять лет, позже суд продлил срок на один год. «На осужденного Навального А.А. возложена обязанность являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока 29.12.2020 г. Условия испытательного срока и обязанности, возложенные на него судом, дважды разъяснялись Навальному А.А. в ходе личных бесед в филиалах УФСИН», – добавили в ведомстве. При этом в течение 2020 года Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. Между тем УФСИН учло тот факт, что блогер находился на лечении в Берлине. «23.09.2020 г. Навальный А.А. был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23.10.2020 г. в филиал УФСИН Навальный А.А. не ответил, на регистрацию не явился», – говорится в сообщении. В результате Навальный находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года. По мнению Федоровой, ведомство получило официальное подтверждение того, что никаких объективных причин пропускать регистрацию в качестве условно осужденного у Навального нет, только после публикации клиники «Шарите» в британском медицинском журнале The Lancet («Ланцет») о том, что блогер выздоровел и выписан. «Таким образом Германия фактически отказывается предоставлять гостеприимство Алексею Навальному, и он возвращается в Россию, где его должны задержать и посадить», – сказала Федорова. «Данная ситуация позволяет отработать сценарий с выдвижением Юлии Навальной в Госдуму. Ранее такую схему опробовали со Светланой Тихановской в Белоруссии. К тому же это будет достаточно резонансная тема», – убеждена собеседница. В то же время член СПЧ, глава Национального антикоррупционного совета Кирилл Кабанов, говоря о планах возвращения Навального в Москву, отметил на своей странице в Facebook, что «будут и задержание, и реальный срок», потому что «для этого все формальные правовые условия есть». «Тогда вопрос в стратегическом плане: к чему такая жертва? Думаю, начинается новый этап: будут разыгрывать супругу. Проект «Тихановская» показал свою эффективность – значит, его можно модернизировать и тиражировать. Те, кто утверждал, что Навальный не вернется, ошибались изначально. Политическая интрига и серьезная игра только начинаются», – считает Кабанов. Ранее Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться из Германии в Россию 17 января. Пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Навальный должен быть задержан до решения суда о замене ему условного срока реальным. При этом юрист Илья Ремесло предположил, что Навальный решил вернуться в Россию, так как понял, что в Германию может поступить запрос на его выдачу, и это поставит в неудобное положение его немецких и иных покровителей. В свою очередь политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. Ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, отмечал Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный. В августе прошлого года московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России 15 января 2021, 15:32

Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Москва выступает за укрепление режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), поскольку США в ходе своей биологической деятельности на постсоветском пространстве получают штаммы заболеваний, которые могут использоваться против нацбезопасности России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий на территории республик бывшего СССР. Из-за отсутствия верификационного механизма в рамках КБТО контролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы минобороны США не представляется возможным. «Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИДа. «В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, одного из основополагающих инструментов международного права, для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях», – отметила дипломат. Россия поддерживает возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокирует Вашингтон, и в этой связи призывает создать в рамках КБТО рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников. «В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-участники должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений. Подтверждаем готовность сесть за стол переговоров с американскими коллегами для обсуждения накопившихся у нас вопросов», – подчеркнула Захарова. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет». Россия потребовала от Грузии ответить на запрос о доступе в лабораторию Лугара. В МИД России подчеркнули, что, несмотря на заявления Грузии о том, что лаборатория им. Лугара полностью финансируется Тбилиси, по факту оплачивает исследования Пентагон, который проводит эксперименты по применению насекомых как разносчиков опасных инфекций. В ЕС назвали условие нормализации отношений с Россией 15 января 2021, 21:38 Текст: Елизавета Булкина

Условием для нормализации отношений Евросоюза и России является выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер, выступая по видеосвязи на дискуссии на Гайдаровском форуме. «Сейчас мы говорим о том, что необходимо реализовать Минские соглашения, и это является неким предусловием возобновления нормализации отношений с Россией», – передает его слова ТАСС. Дипломат отметил, что сейчас в отношениях между Брюсселем и Москвой наблюдается «не сотрудничество, а конфронтация, разъединение ценностей, и из-за пандемии идет дальнейшее отчуждение». При этом, отметил Эдерер, полностью разорвать отношения с Россией нельзя и со стратегической точки зрения, и с учетом культурных, географических, исторических и геополитических связей. Стороны должны сесть за стол переговоров и понять, чего хотят друг от друга. Представитель ЕС указал на модель сосуществования между двумя крупными игроками, которая «дает достаточно пространства к обходу острых углов» и при этом сотрудничеству по некоторым вопросам, например, по проблематике изменения климата. Напомним, 12 января в Берлине состоялись переговоры политсоветников лидеров «нормандской четверки». От России во встрече принимал замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, подводя итоги работы 2020 года, сообщал, что Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины». Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Ранее президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В ОБСЕ отреагировали на решение России выйти из ДОН 15 января 2021, 23:44

Фото: Omar Marques/

Sopa Images/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

ОБСЕ сожалеет о выходе любого государства-участника из Договора по открытому небу (ДОН), который входит в концептуальную базу контроля над вооружениями международной организации, заявили в секретариате ОБСЕ в ответ на просьбу прокомментировать заявление России о решении выйти из ДОН вслед за США. «ОБСЕ, впрочем, сожалеет о выходе какого-либо государства из многостороннего договора о контроле над вооружениями. Хотя ОБСЕ не участник договора, Договор по открытому небу является частью всеобъемлющей концептуальной базы контроля над вооружениями ОБСЕ. Поэтому это вызывает обеспокоенность ОБСЕ», – приводит слова представителя отдела коммуникации и связей со СМИ организации ТАСС. В ОБСЕ при этом пояснили, что орган по осуществлению ДОН – Консультативная комиссия по открытому небу (ККОН) – не является частью этой международной организации, но ее секретариат оказывает административную поддержку комиссии со стороны. В связи с этим ОБСЕ рассматривает вопрос о выходе из ДОН в качестве компетенции самих государств – участников этого договора, которые входят в состав ККОН. В пятницу Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора об открытом небе (ДОН) после аналогичного решения США. Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН, позволяющего участникам соглашения совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. В письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, считая от 22 мая, то есть 22 ноября. В этот день советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты более не участвуют в Договоре по открытому небу. В Кремле выразили сожаление в связи с выходом США из Договора. В МИД предупреждали, что Москва жестко ответит, если оставшиеся в ДОН страны будут передавать США данные после их выхода из соглашения и ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. В МИД России не исключали, что США вернутся в ДОН при новой администрации. Близкие обвинили в смерти Грачевского онлайн-врача 15 января 2021, 13:10

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Подруга художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского актриса Лариса Преториус считает, что причиной смерти режиссера стало неправильное лечение, которое он получал онлайн. Преториус рассказала, что кроме Грачевского заболела и его супруга Екатерина Белоцерковская. «Боря с Катей были дома, болели. Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн, так что, если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тетка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после ее советов пошло ухудшение», – рассказала актриса. По ее словам, дней 10-12 до больницы Грачевский и его супруга лечились дома. «А эта врач, которая консультировала по телефону, отговаривала их делать КТ. Но они ее не послушали все-таки и поехали на КТ, а там увидели ужас… И после КТ они в машине срочно решали, куда его положить. Им помогли Виторганы, потому что племянница Виторгана – замглавврача 52-й больницы, куда его и положили в итоге. Нормальная больница», – рассказала Преториус «Московскому комсомольцу». Она добавила, что Грачевский поступил в больницу с 85-процентным поражением легких. Преториус отметила, что была на связи с Грачевским до последнего. «Мы с внучкой разговаривали с ним, когда он уже был в реанимации. Последние его слова перед тем, как Борю ввели в кому: «Хреново, нечем дышать!», – вспомнила актриса. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, боровшийся с COVID-19, умер в четверг на 72-м году жизни. Звезды эстрады и артисты прокомментировали смерть Грачевского, отметив, что мир «покидают лучшие». В ЛНР сообщили о диверсии на газопроводе 15 января 2021, 20:16 Текст: Елизавета Булкина

Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировало взрыв на газопроводе «Лутугино-Хрящеватое» как «диверсию», сообщила пресс-служба ведомства. «15 января около 04.50 вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района неустановленными лицами в результате взрыва поврежден отвод магистрального газопровода диаметром 273 мм «Лутугино – Хрящеватое». (…) Факт подрыва газопровода согласно п. «б» части 2 статьи 342 УК ЛНР квалифицирован как «Диверсия». Возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте министерства. На месте работает оперативно-следственная группа МГБ ЛНР, а также специалисты МЧС и МВД. Отмечается, что в результате без газоснабжения остались 12 680 абонентов и 18 социальных объектов, «в том числе Лутугинская центральная районная многопрофильная больница, где на стационарном лечении находится 185 человек, из числа которых 32 – в тяжелом состоянии». «Создан оперативный штаб техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и работает над устранением аварии. (…) В него вошли руководители всех служб жизнеобеспечения района», – приводятся на сайте правительства ЛНР слова заместителя главы районной администрации Оксаны Ходыкиной. Эксперт усомнился в способности систем распознавания лиц определять национальности 15 января 2021, 20:00

Фото: Karl F. Schöfmann/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Искусственный интеллект может отличить африканца от европейца, но вряд ли возможно научить его точно распознавать национальности по видео с камер наблюдения, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Игорь Ашманов, комментируя сообщение о том, что китайская компания научилась распознавать уйгуров с помощью ИИ. Он также выразил сомнение в способности таких систем достоверно определять людей в масках. СМИ сообщили, что китайская компания Huawei разработала технологию, которая позволяет использовать искусственный интеллект и видеонаблюдение для нахождения в толпе людей, принадлежащих к таким этническим группам, как уйгуры и хань. «Понятно, что негра от русского искусственный интеллект сейчас может отличить, а про то, что они научились уйгуров отличать от китайцев – я сомневаюсь. Ровно как и не верю в то, что уже научили ИИ распознавать людей в шапках и масках», – говорит Ашманов. Он объясняет, что искусственный интеллект можно научить определять людей с закрытыми масками или шапками лицами. Но в данном случае пятую часть объектов распознать не удастся. «Но 20% – это категорически негодный процент. В этой работе нужно полпроцента ложных срабатываний. То есть порог использования в таких системах, особенно когда ведется анализ сотни тысяч людей на улицах или в аэропортах, должен быть 99,5%. Иначе получится слишком много ложных срабатываний, из-за чего придется посадить целую кучу сотрудников, которые будут разбирать эти случаи», – подытожил собеседник. Ранее лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» сообщила, что разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Заболевание выявляется на основе результата опроса по симптоматике и трех звуковых моделей.