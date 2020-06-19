Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа?

В четверг по американскому времени Дональд Трамп заявил, что США «сокращают численность войск в Германии, потому что они обходятся очень дорого», а германская сторона «задерживает платежи в НАТО». «Они должны кучу денег. Они не платят по счетам. Они должны платить 2%, а платят 1%», – сказал президент.

«Предполагается, что мы защищаем Германию от России, да? А между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», – цитирует слова американского лидера газета The Wall Street Journal.

Напомним, в понедельник Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии с 52 тыс. человек до 25 тысяч, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Правда, после этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о якобы увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» Трампа. Более того, в четверг в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности.

С другой стороны, эпопея с сокращением войск сопровождается подготовкой в Вашингтоне дополнительного пакета санкций против «Северного потока – 2», что вызвало обеспокоенность у правительства ФРГ. В МИД Германии считают, что новые ограничительные меры будут посягательством на энергетическую безопасность и суверенитет ЕС. А глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст и вовсе призвал перестать закидывать США «ватными шариками» и ввести санкции против американских сенаторов.

По мнению зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрея Климова, действия Трампа в отношении Германии объясняются достаточно просто: Вашингтон заинтересован в том, чтобы Берлин платил за газ и оружие Соединенным Штатам.

«НАТО абстрактно, а оружие – конкретно.

Оружие в НАТО в основном американское, поэтому все взносы в бюджет альянса – это не что иное, как взносы в экономику США. Трампу недостаточно имеющихся средств для развития экономики, потому он пытается обобрать своих партнеров по НАТО. С точки зрения американского избирателя, это может быть интересно», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД.

При этом экономические интересы Германии в расчет не берутся, отмечает сенатор. «Да, Германия и другие страны выигрывают от поставок энергоносителей из России. Но одним политикам интересны выгоды своего государства, а другим хочется поощрения со стороны Вашингтона», – добавил собеседник.

«Впрочем, такой подход Трампа вряд ли скажется на организационной структуре НАТО. У альянса нет практической целесообразности, ему не с кем бороться. Это бюрократическая финансовая структура, которая перекачивает деньги из бюджета стран-участниц в военно-промышленный комплекс США. В остальном – это бессмысленная организация, которая может разве что кого-то бомбить, как когда-то Югославию», – отмечает Климов.

В то же время депутат Бундестага Вальдемар Гердт приветствует решение Трампа начать демилитаризацию Германии. «Трамп использует НАТО для обеспечения экономических потребностей США вопреки интересам других членов альянса. Ввиду этого немецкие элиты должны научиться мыслить критериями суверенного государства, а не критериями страны – вассала США», – заявил Гердт газете ВЗГЛЯД.

«Кроме того, Трамп говорит, что он обеспечивает безопасность ФРГ. Но от кого? Германия, размещая у себя американские базы, становится мишенью и заложником в любом возможном конфликте. Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать: в случае войны уничтожению подвергнутся базы на нашей территории», – убежден депутат Бундестага.

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«Потому реакция Берлина на действия Трампа должна быть жесткой. Я уже молчу о том, как США критикуют наше партнерство с Россией в области энергетики. Попытка блокировать сделку по «Северному потоку – 2» – это прямое свидетельство того, что в Вашингтоне интересы Германии даже в мыслях не ставят во главу угла», – отметил собеседник.

Депутат также выразил надежду на то, что Трамп будет избран еще на один срок, «что позволит ему завершить уже начатую работу по зачистке глобальных, морально устаревших структур».

«Агрессивная позиция НАТО, настроенная на выдуманное противостояние Востока и Запада, достигла дна. Для чего была сформирована такая позиция, вполне понятно: необходимо разделить потенциалы России и Европы. Но если эти потенциалы объединить – мы увидим сильнейшего геополитического игрока. И, надеюсь, мы доживем до того дня, когда такой альянс станет возможным», – заключил Гердт.

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