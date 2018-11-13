Как НАТО бомбило Югославию

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. На протяжении 78 дней альянс бомбил города и объекты инфраструктуры, использовал запрещенные кассетные бомбы и бомбы с обедненным ураном, спровоцировал гуманитарную и экологическую катастрофы на Балканах.