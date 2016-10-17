Украинские власти доказывают свой полный разрыв с реальностью

Если поставить себе цель найти на карте страну, представления о которой у разных групп людей будут наиболее противоречивы, Украина – идеальный кандидат. Как выглядит она со стороны властей и оппозиции? Как воспринимают ее россияне, европейцы и сами украинцы? Если ответить на этот вопрос честно, диагноз получится предельно пессимистичным.

В социальных сетях популярны картинки, которые показывают ситуацию с точки зрения разных людей. Например, фотография среднестатистической комнаты: вариант «как это вижу я» – все блестит и сияет, вариант «как это видит мама» – комната завалена мусором. Другой пример – изображение стройной девушки: вариант «как это вижу я» – у девушки лишний вес, вариант «как это видит бабушка» – перед нами истощенный дистрофик.

Представление человека о себе самом и то, что о нем думают окружающие, всегда различаются. Но реальные проблемы начинаются только тогда, когда самовосприятие человека вообще не имеет ничего общего с реальностью.

На государственном уровне ситуация выглядит аналогично. И наиболее ярким примером страны, представления о которой у разных групп людей различаются радикально, является Украина. Власть, оппозиция, условный Запад в лице официального Брюсселя и Вашингтона, граждане самой Украины, граждане западных стран, стран Восточной Европы и, наконец, России видят это государство по-разному. И главный вопрос в том, чье представление ближе к реальности.

Сомнений в том, что Петр Порошенко и большинство министров правительства Владимира Гройсмана живут в каком-то отдельном мире, не возникает давно. На их глобусе весь мир поддерживает Киев, российские диверсанты заполонили страну, а в республиках Донбасса расквартированы миллионы бурятских танкистов. И единственной причиной, по которой украинцы пока еще не завтракают черной икрой с золотых тарелок, является «российская агрессия».

Нынешнее заявление президента Порошенко о том, что в Европе будет создана группа «для борьбы с «Северным потоком – 2», – это сигнал, который глобус Украины передает в нашу вселенную. «Я убежден, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его остановить... Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток – 2», – написал глава государства в Twitter.

Германия может проиграть Мексике в футбол, но проиграть Украине в вопросе строительства газопровода Берлин не может по определению. Там отлично понимают, что «снижение зависимости от российского газа» – это не экономическая стратегия, а пиар-проект. А вот снижение зависимости от транзитеров в условиях, когда транзитеры регулярно демонстрируют свою неадекватность, – это вопрос не столько экономической выгоды, сколько безопасности страны.

Впрочем, само понимание того, что транзит российского газа – это необходимое условие для выживания Украины, свидетельствует об остаточной адекватности украинцев. Утечки с правительственных совещаний подтверждают, что Порошенко и Гройсман полностью осознают происходящее, но пытаются убедить окружающий мир и граждан Украины, что у Киева действительно есть стратегия развития страны.

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Теперь посмотрим на Украину с точки зрения условного Запада, то есть мировой элиты. На уровне официальных заявлений она поддерживает бескомпромиссную борьбу свободолюбивого украинского народа с российской агрессией – агрессией настолько жестокой, что экспорт товаров из России на Украину с января по апрель вырос на треть. Не иначе, к каждому украинскому импортеру приставлен агент ФСБ с пистолетом, который заставляет его покупать российское, а не европейское.

В то же время в частных разговорах европейцы и американцы оценивают Украину и ее власти предельно скептически. Отсюда и вопрос Дональда Трампа про «самое коррумпированное государство», и недоумение по поводу «воскрешения» Аркадия Бабченко, последовательные претензии МВФ.

Взаимоотношения главного кредитора Украины и Киева уже давно свелись к переговорам между Остапом Бендером и монтером Мечниковым про стулья и деньги. Киев очень хочет деньги, но не хочет отдавать стулья. Но международным финансистам за четыре года надоело, что все их кредиты либо проедаются, либо растаскиваются, и сейчас взаимодействие Киева с МВФ никак нельзя назвать дружелюбным. Фактически это обоюдный шантаж.

Подготовленный Всемирным банком доклад называет нынешнюю ситуацию на Украине «кумовским капитализмом». Аффилированные с действующей властью компании составляют 0,5–2% от зарегистрированных, но на них приходится 15–20% общей занятости и оборота в структуре экономики. Связанные с олигархами компании за прошедшие пять лет (четыре из которых под руководством олигарха Порошенко велась непримиримая борьба с другими олигархами) получили более 20% доступного кредитного капитала и более 25% всех активов. Особо высока концентрация аффилированных компаний в добыче полезных ископаемых, энергетике и транспорте, на которые приходится 40% оборота, подчеркивается в докладе.

Фактически это окончательный диагноз украинской «революции» и украинской экономике. Если Россия за четыре года санкций без всяких революций сумела, например, реанимировать сыроваренную и мясную отрасль и найти альтернативные западному капиталу источники финансирования для масштабных проектов, то на Украине «кумовской капитализм», созданный еще в 90-е годы, только расширил свои позиции, разве что «семейных» и «донецких» частично сменили «аграрные» и «бензиновые».

Многие богатые люди на Украине отлично понимают губительность сложившейся ситуации. Например, Вадим Рабинович, оппозиционный депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь». Точный размер его состояния не известен, но, судя по бурной биографии политика, он явно не бедствует.

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 млн (долларов) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет», – предупреждает Рабинович.

Под словами «лишиться Карпат» депутат имеет в виду не территориальные потери, а экологическую катастрофу – полную вырубку карпатских лесов. Эту проблему газета ВЗГЛЯД разбирала подробно.

Итак, мы имеем уже три восприятия происходящего на Украине: уверенное движение вперед вопреки агрессии (с точки зрения властей), тотальное кумовство и коррупция (с точки зрения Запада) и приближение катастрофы (с точки зрения оппозиции).

Еще есть точка зрения восточноевропейских стран – Венгрии, Польши и Румынии. Которые, с одной стороны, регулярно обвиняют Киев в нарушении прав этнических меньшинств, а с другой, раздают свои паспорта и другие виды документов жителям территорий, которые считают «исторически» своими: для Венгрии это Закарпатье, для Польши – Галиция, для Румынии – Черновицкая область.

Единой российской точки зрения на украинскую проблему нет. Власть и крупный бизнес продолжают взаимодействовать с Украиной, а общество расколото: кто-то предлагает «защитить русских» и забрать у Киева все русскоязычные области, кто-то – отгородиться от Украины стеной и не вмешиваться. Параллельно малочисленная, но шумная прослойка «заукраинцев» в богеме и оппозиционных медиа призывает покаяться, вернуть Крым и взять Украину на содержание на ближайшие 100 лет (как будто предыдущих было мало).

А что же жители Украины? Судя по социологическим опросам, они разочарованы буквально во всем. Нет ни одного потенциального кандидата в президенты, чей рейтинг превышал бы 10%. Самый высокий – у Юлии Тимошенко (9,6%), на втором месте Петр Порошенко с 8,4%. Замыкает тройку популярный певец Святослав Вакарчук из группы «Океан Эльзы» с 6,3%.

Та же картина и с партиями. Украинцы обозлены на власть, недовольны ее политическим и экономическим курсом, ситуацией в стране, собственными доходами и другими аспектами своего существования. Однако новой революции на горизонте не видно, что свидетельствует скорее о том, что евромайдан был искусственным и срежиссированным переворотом, а не «актом народного недовольства».