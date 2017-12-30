Украина расколота без перспективы расколоться

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Озвучены параметры новой пенсионной реформы

Пенсионная реформа позволит быстрее повышать пенсии Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Премьер Дмитрий Медведев раскрыл подробности будущей пенсионной реформы. Мужчины будут выходить на пенсию на пять лет позже, женщины – на восемь лет. Это позволит повышать пенсию в среднем на 1 тыс. рублей в год вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей в год. Какие именно изменения ждут пенсионеров и льготные категории граждан? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Обсуждение: 8 комментариев

Украина расколота без перспективы расколоться

Денис Селезнев, блогер
Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол. Невероятные открытия делают эти не очень почтенные люди. Подробности...

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          Денис Селезнев

          Украина расколота без перспективы расколоться

          Денис Селезнев
          блогер
          		 14 июня 2018, 16:50

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          Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол.

          Так, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко вдруг обнаружил, что ситуация в стране возвращается к прежней, до 2014 года. Тут же мастер выживаемости при любой власти политолог Фесенко замечает, что политические предпочтения регионов в стране полярно разные. Невероятные открытия делают эти не очень почтенные люди.

          И действительно, начиная с весны 2014 года на Украине было принято делать вид, что никакого раскола в стране больше нет, но есть единство и сплочение вокруг светлой и лучезарной идеи независимости и евроинтеграции.

          Доказательством тому явилась окраска мостов, тротуаров, лавочек в желтый с голубым и многочисленные заполонившие Украину баннеры с лозунгом «Единая страна», самый масштабный из которых был размещен в Киеве на центральном универмаге, выкупленном незадолго до Майдана Ринатом Леонидовичем Ахметовым.

          И, похоже, в эту игру «мы едины» поверили даже те, кто и не должен был верить. Другими словами, сами начали нюхать тот порошок, что продавали другим.

          Фото: Станислав Красильников/ТАСС

          С началом войны в стране развернулась травля остатков разгромленной Партии регионов и пророссийского лагеря. Естественно, что такая атмосфера не могла не сказаться на готовности людей даже на анонимных опросах, а тем более на опросах по телефонным базам, открыто и искренне высказывать свою позицию.

          Да и позиция обывателя, нередко находящаяся в прямой корреляции с накалом информационной войны, может меняться так же стремительно, как спадает и сам этот накал.

          В итоге благостная картинка единения развалилась сразу же, как только градус страстей поостыл и стало очевидно, что ничего, кроме нового, еще более жесткого ограбления, победители коллективного Януковича предложить не могут.

          Да и фактор страха отошел на задний план, учитывая, что грозные вездесущие «правосеки» – не что иное, как новая волна рэкета по переделу мелкого и (реже) среднего бизнеса, и никаких фашистских лагерей в стране не планируется. Что, кстати, в том числе вызывает откровенное сожаление многочисленных профессиональных «антифашистов», переместившихся из Украины в Россию.

          До войны Украина политически и социологически различалась примерно на четыре региона.

          На одном полюсе стояли Донбасс и Крым, имеющие практически идентичные результаты в период голосований и всевозможных политических исследований, на другом полюсе находилась Западная Украина.

          Несколько меньшую полярность проявляли южные и восточные области, такие как Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Днепропетровская. Естественно, что по своим результатам они всегда были близки к Донбассу и Крыму.

          Центральная Украина и особенно Киев больше склонялись к Западу, но никогда не достигали и близко такого единения с национальным духом, которое можно было бы увидеть в Ивано-Франковске или Тернополе. Более того, можно сказать, что северная Украина, как то Чернигов или Сумы, находилась в постоянном колебании между двумя полюсами.

          После 2014 года, когда из страны выпали Крым и Донбасс, а в политической и медиасреде западный вектор получил тотальное преимущество, естественно, что былой раскол несколько утратил актуальность.

          Но он никуда не исчез, как это могло показаться в момент эйфории «победителям».

          Стоит сказать, что украинская политическая элита всегда паразитировала на различиях между регионами и с каждыми последующими выборами углубляла раскол.

          По данным Института социологии Украины, если в 2003 году около 10% респондентов считали, что между регионами происходит отдаление и рост враждебности, то к 2013 году таких респондентов было уже 30%.

          Начиная с 90-х годов одной из ключевых избирательных технологий было стравливание областей в вопросах истории, языка и ориентиров во внешней политике.

          Никакой социальной повестки, которая бы имела принципиальные отличия и вырвалась бы за эти узкие региональные рамки, украинские партии предложить не могли, так как все в равной мере являлись представителями тех или иных олигархических группировок.

          Реальная конкуренция и мобилизация была возможна лишь в актуализации проблемных вопросов между регионами. Результаты подобного стравливания вполне проявились в 2014 году. Сегодня потенциал для такого стравливания сохраняется, хотя и не в такой мере, как, скажем, в 2013-м, но он по-прежнему очень высок.

          Для примера можно взять несколько идеологических маркеров по состоянию на весну 2015 года – когда, по мнению некоторых экспертов, на Украине существовало какое-то там единство.

          Институт социологии приводит следующие данные: если на западе Украины наиболее отрицательным персонажем украинской истории 60% считали Сталина, но на востоке и юге таких уже было лишь 20%. И наоборот, если на западе наиболее значительным злым гением Степана Бандеру называл лишь 1% респондентов, то на востоке и юге – 25%.

          Подобная полярность существует и относительно позитивных оценок этих исторических персонажей – на западе Бандера наидостойнейший персонаж в украинской истории для 35%, а на юге и востоке таковым его считают лишь около 5% респондентов, а Сталин, соответственно, получил 3% и 15% симпатий в полярных регионах.

          Такая же поляризация и в отношении исторических событий.

          Распад СССР считают наиболее негативным моментом украинской истории на западе 6% респондентов, а на юге и востоке – до 35%. Провозглашение независимости для жителей запада наиболее позитивное явление в украинской истории в 60% случаев, а на юге и востоке – только в 20%.

          Подобные различия очевидны и в оценке действий нынешней власти в отношении идеологических маркеров. Так, законодательное уравнивание коммунизма и нацизма на западе страны не одобряет 25% респондентов, а на юге и востоке – около 60%, причем в обоих регионах около трети не может или не желает высказать своего отношения к подобным решениям.

          Еще большая поляризация в вопросе – была ли война 1941–1945 годов Великой Отечественной для Украины. На западе не согласны с таким названием 35% респондентов, а на востоке и юге – только около 3%.

          Переименование городов и улиц, носящих имена, связанные с советским периодом, на западе поддерживают 60% опрошенных, а на востоке и юге – только 20%.

          Этих элементарных маркеров достаточно, чтобы понять: раскол никуда не исчез, а, учитывая приведенные выше факторы, по состоянию на 2018 год стал еще более выраженным.

          Но представляет ли это проблему для целостности и стабильности украинского государства на данный момент? Осмелюсь предположить, что нет.

          Дело в том, что если взять стороны, которые можно было бы заподозрить в заинтересованности в углублении раскола, то вряд ли они могут продемонстрировать какие-то успехи в данном направлении.

          Российская Федерация, которая, согласно украинской пропаганде, является главной угрозой и врагом целостности Украины, в реальности не предпринимает в этом направлении никаких действий. Москва явно и последовательно взяла курс на сохранение стабильности Украины в тех границах, в которых она сейчас находится.

          Даже если я ошибаюсь и на самом деле, вопреки публичным заверениям официальных лиц, Россия заинтересована в дальнейшей дезинтеграции Украины, то повлиять на внутреннюю ситуацию она просто не в состоянии. Серьезных экономических, политических и медиаресурсов на Украине у России уже просто нет.

          Что касается ДНР и ЛНР, то они вообще прямого влияния на происходящее вне так называемой зоны АТО не оказывают и тем более оказать не могут. Разве что можно говорить про влияние косвенное, которое заключается в том, что чем тише на фронте, тем больше внимание населения к собственно внутренним проблемам.

          Сама же украинская оппозиция, представленная осколками разгромленной Партии регионов, тем более не заинтересована в каком-то чрезмерном педалировании раскола. Слишком большие потери понесли основные спонсоры этих партий во время событий в Крыму и в Донбассе, и усугублять их, естественно, они не будут.

          Таким образом, если Украине и суждено потерять стабильность в грядущий избирательный год, то фактором дестабилизации станут скорее разборки внутри самой разлагающейся правящей коалиции.

          В этой ситуации «бело-синяя» оппозиция и некие виртуальные пророссийские силы могут лишь подобрать какие-то лишние проценты, но не более того.

          Международный и внутренний консенсус элит относительно необходимости удержать Украину от дальнейшего распада сейчас видится свершившимся фактом.


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