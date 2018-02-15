Взгляд
14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
Разделы

Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
Перейти а раздел…

Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
Перейти а раздел…

Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 годФото: Volokin Yevgeny/Reuters
В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Новая система формирования элиты в России пытается решить серьезную проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В России в сфере формирования элит идут настолько масштабные процессы, что их целенаправленный характер должен быть очевиден любому. Но большинство не замечает происходящего. А раз так, то стоит поговорить об этом подробнее. Подробности...

Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...

      В крымском сафари-парке родились белые львята

      В крымском сафари-парке «Тайган» показали недавно родившихся белых львят. На данный момент в мире насчитывается около 300 белых львов. «Тайган» – крупнейший в Европе питомник больших кошек
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

      Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили поездку на скоростном поезде, вместе отправившись из Пекина в Тяньцзинь – город на берегу Желтого моря в 120 км от столицы. Дорога заняла полчаса. Тем самым Си продемонстрировал преимущества скоростного транспорта, а также китайского машиностроения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Станислав Говорухин
          Родственники жертв катастрофы Ту-154 подали иски в Высокий суд ЛондонаПоявились видео гуляний болельщиков в МосквеМИД предупредил о катастрофических последствиях штурма порта ХодейдаРоссияне назвали собственные главные достоинства и недостатки
          Депутат ответил коллеге по поводу любви на ЧМ-2018Токио сделал заявление о выводе баз США из ЯпонииСША собрались экстерриториально преследовать спортсменов за допингНафтогаз заявил о необратимых последствиях ввода «Северного потока – 2»
          Госдеп ответил на обвинения Конашенкова в подготовке провокации с химоружиемПосольство перенесло в Иерусалим прием в честь Дня РоссииAl Jazeera рассказала об изнасилованиях сирийских женщин солдатами армии АсадаУволенной из-за фото в купальнике учительнице предложили работу модели

          влияние в регионе


          В США объяснили замену Ираком американских «Абрамсов» на российские Т-90

          «борьба» с коррупцией


          Украину заподозрили в попытке обмануть МВФ

          «Не опаздывайте, пожалуйста»


          Харламов дал юмористическое напутствие сборной России

          «плачут девочки»


          Депутат призвала россиянок избегать секса с гостями ЧМ-2018

          «Герой казачества»


          На груди у отца Порошенко заметили незаслуженную звезду Героя СССР

          70-е место в рейтинге ФИФА


          Британские СМИ под балалайку объяснили слабый уровень футбола в России

          армия и вооружения


          Беспилотники принципиально изменят воздушный бой будущего

          особый случай


          Видеоролик показал, как курсант спас самолет после ЧП при взлете

          встреча с Ким Чен Ыном


          Андрей Бабицкий: Трампу пришлось пройти через незримую процедуру самой настоящей коллаборации

          «Нацболка из Житомира»


          Захар Прилепин: Закон, запрещающий выдачу ополченцев и активистов, нужен как можно скорее

          «обойтись без Трампа»


          Дмитрий Дробницкий: Возникла реальная угроза еще одного раскола в «Семерке»

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Что стоит за словами о «потере Одессы по сценарию Донбасса»

          Митинг протеста против государственного переворота на Украине, Одесса, 2014 год   14 июня 2018, 11:02
          Фото: Volokin Yevgeny/Reuters
          Текст: Александр Христофоров

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Киеве бьют тревогу: Одесса уходит из страны по донбасскому сценарию, в городе участились нападения на проукраинских активистов. Действительно, в дни «русской весны» на одесские площади выходили десятки тысяч людей, в городе до сих пор отказываются говорить по-украински. Но что стоит за словами об угрозе потерять Одессу на самом деле?

          В Одессе неспокойно – активистов бьют. Если точнее, бьют ультраправых активистов, иногда также называемых фашистами. С фашистами в Одессе подобное, действительно, случалось.

          Во избежание новых вооруженных нападений «общественники» подготовили дизайн для плакатов и футболок с именами всех активистов, на которых напали за последние месяцы. Концепция получившегося дизайна весьма характерна для мышления активистов: это очередной символ украинского страдания, ровно ложащийся во всевозможные голодоморы и «николызнову». «Нас хочуть вбити!» – безапелляционно заявляет надпись над кровавым пятном, символизирующим первую букву в названии Одессы.

          Носить эти футболки намерены как раз те, кто отчаянно гордится именно убийствами. Например, убийством одесситов или массовыми убийствами дончан. Вряд ли стоит удивляться тому, что таким людям кто-нибудь тоже пожелает смерти, но как это может предотвратить футболка – понять сложнее.

          Вдохновение на создание такой продукции активисты получили после ранения своего единомышленника в ягодицу. Члена одесского «Автомайдана» Виталия Устименко избили и, по его словам, хотели ударить ножом в почку, однако промахнулись.

          За несколько дней до этого в том же районе избили еще одного сторонника нового «украинского курса» Одессы – Константина Гречаного, журналиста, который до событий 2014 года был одним из тех немногих, кто внезапно перешел в своей профессиональной деятельности на украинский язык. Тогда для русскоязычного города это было неким политическим манифестом, сейчас же служит своего рода опознавательным знаком «свой-чужой».

          Но наиболее громким эпизодом в ряду тех событий стало убийство бывшим лидером одесской ячейки запрещенного в России «Правого сектора*» Сергеем Стерненко военнослужащего украинских ВС, которое теперь представляется как самооборона.

          В свете общей криминогенной обстановки на Украине все эти события нельзя назвать исключительными. Однако они дали основания для громкого заявления народного депутата от партии «Батькивщина» Игоря Луценко:

          «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс, только вместо (бизнесмена Рината) Ахметова и (экс-президента Виктора) Януковича там (бизнесмен Владимир) Галантерник и (мэр Одессы Геннадий) Труханов».

          К «потере Одессы», по мнению Луценко, может привести «террор против активистов». И тут стоит заметить, что в день убийства украинского военнослужащего депутат похвалил убийцу, назвав его «молодцом».

          Действительно, условия, в которых уже четыре года «беспределят» украинские «активисты», едва ли можно назвать «террором». Ведь за тягчайшее преступление их удостаивает похвалы депутат Верховной рады, а любые хулиганские выходки остаются безнаказанными благодаря неприкосновенности со стороны силовиков. Примеров тому множество, включая нападения на дипломатические учреждения РФ.

          Но суть не в этом. Прав ли Луценко, говоря о том, что Украина теряет Одессу по «донбасскому сценарию»?

          Откровенно говоря, разбор истинных причин происходящего больше всего напоминает копание в грязном белье. В данном случае можно говорить о дискредитации начальника управления одесской полиции с тем, чтоб подставить главу украинского МВД Арсена Авакова. После серии происшествий главный полицейский города Дмитрий Головин щедро разбрасывается ответами на вопросы типа «Насколько остро в Одессе стоит проблема сепаратизма?». 

          Эти события также связывают с грядущими президентскими выборами. Мол, «некоторые силы пытаются надавить на Авакова».

          Известно также, что ранее одесского убийцу-«правосека» использовали как «торпеду» против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого долго и безуспешно пытались посадить.

          Теперь же депутат Луценко (который, кстати, лично дружит с убийцей) вновь вспоминает о Труханове и его бизнес-партнере Галантернике. В этом можно увидеть попытку возобновить давление на одесские власти, которые каким-то образом сумели договориться с центром через новые коррупционные схемы и публичную лояльность.

          Не секретом являются разногласия между одесскими активистами. Раненный в ягодицу член одесского «Автомайдана» конфликтует с главой практически одноименной организации «Автомайдан Одессы», для которой подобное нападение едва ли представляется из ряда вон выходящим событием.

          По сути, любые версии, которые можно выдвинуть по поводу происходящего в Одессе, имеют характер передела сфер влияния и давления на бизнес. Никаких политических мотивов, кроме попытки воспользоваться риторикой «террора против активистов» на ближайших выборах (но это явно вторичная цель), во всём этом нет.

          Что до «потери Одессы по донбасскому сценарию», то она уже потеряна для киевских властей, но по своему собственному, одесскому сценарию, когда большинство горожан ушли в некую «внутреннюю эмиграцию» (единственным политическим выступлением остаются массовые народные выходы на День Победы и поминальные акции 2 мая) или приспосабливаются к текущей ситуации, не имея никакой возможности противостоять репрессивному силовому аппарату Украины.

          А тем временем одесские активисты примеряют на себя футболки с новым символом украинского страдания и отчаянно боятся пострадать от рук своих оппонентов. По большей части даже не одесситов, которых они за последние годы успели порядочно достать своими выходками, а вчерашних соратников, которые теперь отчаянно борются за право продолжить рэкет под крышей украинских силовиков.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............