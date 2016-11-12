Активиста одесского «Автомайдана» ранили в ягодицу

В Одессе злоумышленники напали на активиста одесского «Автомайдана» Виталия Устименко, который получил ножевое ранение.

Как передает «Таймер», инцидент произошел на 3-й станции Большого Фонтана, неподалеку от редакции областной государственной телерадиокомпании, в которой работает Устименко.

Активист получил ножевое ранение ягодицы. Нападавшие, по его словам, хотели попасть в почку, но промахнулись. После этого Виталия Устименко повалили на землю и избили, разбив голову.

Отметим, Виталий Устименко стал лидером одесской ячейки общественного движения «Автомайдан» в марте 2017 года, а прежний руководитель отделения Евгений Резвушкин, как отмечали «автомайдановцы», попал в черный список после того, как он, по сути, стал «титушкой» и принимал участие в разгоне протестующих под зданием горсовета.

В то же время Евгений Резвушкин заявил, что организация, которой будет руководить Устименко, не имеет отношения к его объединению «Автомайдан-Одесса». Представители последней организации летом 2017 года напали на украинского депутата от «Оппозиционного блока» Наталию Королевскую, которая после этого частично потеряла зрение.

Напомним, в ноябре 2016 года в машину активиста одесского отделения «Автомайдана» бросили коктейль Молотова.