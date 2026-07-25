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    25 июля 2026, 12:20 • Общество

    Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массивной атаки дронов

    Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС из-за повреждений после падения беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два многоквартирных дома, частные домовладения, строящиеся высотные здания, складские помещения и 19 единиц коммунальной техники повреждены в Советском и Железнодорожном районах Ростова-на-Дону в результате атаки ВСУ. В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил в «Максе» глава администрации города Александр Скрябин.

    Власти города объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах, сообщил Скрябин в MAX. Причиной стали последствия падения обломков украинских беспилотников.

    «В результате падения осколков БПЛА незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие организации, складские помещения, а также 19 единиц коммунальной техники», – сообщил глава администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что все возникшие возгорания уже ликвидированы.

    Для оценки ущерба и помощи пострадавшим гражданам организована работа оперативного штаба. Коммунальным службам поручено восстановить подачу ресурсов и убрать прилегающие территории.

    Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял о пяти раненых в результате масштабного налета. Четверо мужчин пострадали в самом городе, еще один человек получил травмы в Красносулинском районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пяти пострадавших при массированной воздушной атаке.


    Прокуратура региона открыла горячую линию для приема обращений от раненых жителей.


    Месяцем ранее один человек погиб при ударе украинских беспилотников по городу Гуково.

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