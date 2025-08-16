Признанный иноагентом «Револьт-центр» в Коми объявил о закрытии

Tекст: Евгения Караваева

Объединение «Револьт-центр» из Республики Коми сообщило о своем закрытии после внесения в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». В пятницу министерство юстиции России включило в список не только сам «Револьт-центр», но и видеоблогера и публициста Марка Солонина и бывшего священника Иоанна Курмоярова.

В Telegram-канале центра появилось сообщение: «Пятнадцатого августа независимое культурное пространство »Револьт-центр« было внесено Минюстом в реестр иностранных агентов. Мы не согласны с таким решением. И сейчас вынуждены сообщить, что мы закрываемся».

Отмечается, что в реестр также попала часть коллектива центра, включая бывших сотрудников. Всего в список иноагентов внесено 17 человек, связанных с этим объединением.

