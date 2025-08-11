Пожертвования оппозиционным СМИ в криптовалюте уменьшились в десятки раз

Tекст: Вера Басилая

Аналитика блокчейна показала значительное снижение объемов криптопожертвований оппозиционным СМИ, среди которых «Новая газета Европа»( признана нежелательной организацией) , «Верстка»( признано иноагентом в России), «Агентство»( признано иноагентом в России), «Проект»( признано нежелательной организацией) и «Важные истории»( признано нежелетальной организацией). За 2024 год и первые месяцы 2025 года суммы поступлений в биткоине и других криптовалютах оказались в десятки раз меньше, чем ранее, сообщает RT.

В 2024 году на счет «Проекта» и «Агентства» поступило 0,045 BTC (около 3 тыс. долларов), а за первое полугодие 2025 года – только 0,0027 BTC (235 долларов). У «Важных историй» за 2024 год было собрано 0,00829 BTC (742 доллара) и 217 долларов в ETH, тогда как годом раньше эти суммы были значительно больше.

В случае с «Новой газетой Европа» разница стала наиболее заметной: в 2022 году поступило 2,29 BTC (44 тыс. долларов), в 2023 году – 0,53 BTC (15 тыс. долларов), в 2024 году – 0,168 BTC (9,8 тыс. долларов), а в 2025 году всего 897 долларов в биткоине. Однако после февраля 2025 года издание получило единовременные крупные переводы в USDT на сумму 80 тыс. долларов, большая часть которых была зачислена одной транзакцией.

По словам предпринимателя Андрея Матуса, крупные платежи поступили от Михаила Ходорковского (признан иноагентом в России) и Дмитрия Зимина (признан иноагентом в России) для финансирования работы СМИ после того, как США заморозили внешнюю помощь иностранным проектам. Матус подчеркнул, что «интереса к ним нет», поскольку аудитория разочаровалась в деятельности этих СМИ и воспринимает их как бизнес, а не независимый источник информации.

Юристы RT отмечали, что перевод средств оппозиционным проектам через криптовалюту не обеспечивает полной анонимности и может привести к уголовным делам о финансировании экстремизма или госизмены. Российские спецслужбы могут отслеживать такие операции даже через зарубежные платежные системы.

Ранее сообщалось, что госдеп США финансировал соратников Навального за рубежом через Украину.