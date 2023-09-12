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    12 сентября 2023, 18:15

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов

    Выпускники школ теперь предпочитают поступать в колледжи, а не университеты

    Как бывшие ПТУ стали популярнее вузов
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Марина Лемуткина

    В российском образовании незаметно произошел поистине радикальный переворот. Колледжи – они же бывшие ПТУ, профтехучилища – стали престижны и популярны, в то время как востребованность вузов падает. Как это случилось и какими словами сами бывшие школьники объясняют свои изменившиеся предпочтения?

    История соперничества систем высшего и среднего профессионального образования (СПО) в нашей стране знавала всякое. В советские времена в вузы попадали немногие – не более 20% закончивших школу. Все остальные шли в систему начального и среднего профобразования либо прямиком на производство. И о высшем образовании могли только мечтать.

    В 1990–2000-е годы ситуация радикально меняется. Учащимися университетов в это время становились до 100% выпускников школы. А ряд приемных кампаний и вовсе завершались набором в вузы не только практически всех вчерашних одиннадцатиклассников, но и многих из не прошедших по конкурсу в прошлом. И численность студенчества тогда взлетала до 102–103% от школьного выпуска текущего года, оставляя у населения тяжелое чувство сюра.

    Те десятилетия стали низшей точкой падения российского профтехобразования. Его госфинансирование приближалось к нулю, оборудование и учебные программы профтехучилищ и техникумов выглядели устаревшими чуть ли не на полвека, преподаватели разбегались, а студенты не учились ничему путному. Люди среднего возраста наверняка помнят, как дома их пугали: «Будешь плохо учиться в школе – пойдешь в ПТУ!» И то была не пустая угроза.

    Казалось, отечественной системе СПО пришел конец, и ей уже не подняться. Но с середины 2010-х годов ситуация стала меняться.

    Первой ласточкой в 2012 году стало присоединение России к международному движению WorldSkills и перевод обучения высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на современные международные стандарты. Вначале это коснулось отдельно взятых специальностей и профессий, которым обучали в отдельно взятых колледжах. Но затем круг участников расширился. А вскоре сформировалась группа лидеров, на которую стали ориентироваться все.

    Новшества сразу поддержали работодатели, остро нуждавшиеся в высококачественных специалистах. Вначале робко, а затем во все больших масштабах они подключались к разработке актуальных учебных программ, а затем и к переоснащению техникумов и колледжей современным учебным оборудованием.


    Усилилось и финансирование системы СПО. Бюджетные средства уже не исчезали в «черной дыре» тотального развала, а реально – причем во все больших объемах – шли на подготовку кадров, востребованных экономикой. Работодатели-частники также начали вкладываться в систему СПО.

    И совокупность принимаемых мер сработала. К началу 2020-х годов российское среднее профессиональное образование удалось модернизировать до такой степени, что перемены прочувствовало и оценило общество. С тех самых пор число желающих поступить в колледж с каждым годом стало расти, а популярность высшего образования, соответственно, падать.

    По официальным данным, уже в 2022 году число абитуриентов колледжей и техникумов превысило число желающих поступить в вузы. Как уточняет «Учительская газета», 1 сентября 2022 года за парты колледжей сели 800 тыс. первокурсников, всего же в ссузах России на тот момент обучались 3,45 млн студентов.

    Среди самых востребованных абитуриентами направлений подготовки в системе СПО оказались сестринское дело, информационные системы и программирование, специальности повара, кондитера, а также техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

    Крайне популярны у поступающих в колледжи и информтехнологии. Образование в сфере ИТ там получают 275 тыс. студентов, причем в колледжах обучают специалистов по 12 различным ИТ-направлениям.

    Что касается высшего образования, то на программы бакалавриата и специалитета, по данным кабмина, в 2022 году поступили 651 840 первокурсников. И нынешний год продолжил наметившийся тренд. «Сегодня большинство школьников выбирают среднее профессиональное образование!» – констатировал на недавнем Московском урбанистическом форуме директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин. Его слова подтверждает и министр образования России Сергей Кравцов, подводивший итоги вступительной кампании 2023 года:

    «Колледжи обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих».

    Между тем совершенствование системы СПО продолжается. В 2022 году стартовал федеральный проект «Профессионалитет», призванный обеспечить полный перезапуск квалифицированных специалистов среднего звена к 2030 году. Основой этой модели станет создание образовательно-производственных центров (кластеров), предполагающих интеграцию колледжей и организаций профильного сектора экономики. А в итоге – подготовка кадров, полностью замкнутая на реальные потребности экономики.

    Правда, пока перемены затронули не все учреждения СПО. Но выпускники школы, как свидетельствуют абитуриентские чаты, и без того успели оценить обновленную систему СПО. И, что называется, стали активно голосовать за нее «ногами».

    «Стоимость обучения в колледжах на порядок меньше, чем в хороших вузах; нет злополучного ЕГЭ и дорогой подготовки к нему (прием осуществляется по среднему баллу аттестата); выбор профессий такой же разнообразный, как в вузах; более тесная связка колледжей с работодателями, что гарантирует студентам трудоустройство и актуальность учебных программ с упором на практические занятия, а не теоретические словоблудия в университетах; обретение профессии и вступление в трудовую жизнь на два-три года раньше, чем в вузах; равноценность в условиях острого дефицита рабочих кадров для работодателей дипломов СПО и ВПО; отсутствие ощутимой разницы в заработной плате выпускников» – так объясняют преимущества современного профтехобразования сами абитуриенты.

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