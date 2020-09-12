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12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году Wargaming.net
В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх

    Игра полностью имитирует операцию Красной армии по освобождению Белоруссии в 1944 году    12 сентября 2020, 12:30
    Фото: Wargaming.net
    Текст: Артур Приймак

    В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор?

    Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в четверг резко осудил инициативу главы украинского Института национальной памяти (ИНП) Антона Дробовича создавать и продвигать исторические компьютерные игры за счет госбюджета. Лидер оппозиции назвал идею Дробовича попыткой «украсть» у украинцев историю и навязать им новый взгляд на события Второй мировой войны.

    Медведчук напомнил о созданной недавно киевской студией Starni Games скандальной видеоигре Strategic Mind: Blitzkrieg («Стратегическое мышление: Блицкриг») о событиях Второй мировой, один из эпизодов которой представляет собой вымышленную сцену парада победы гитлеровских войск на Красной площади в 1941 году. «На такой «контент» собирается тратить бюджетные средства Дробович?» – риторически спрашивает Медведчук.

    Медведчук с возмущением напомнил о попытках Дробовича «преуменьшить подвиг народов СССР в ходе Великой Отечественной войны» во время насильственной декоммунизации, кампании переименования улиц и городов Украины, что вызвало «возмущение граждан». По словам политика, «адепты политически мотивированных изменений истории» осознали то, что для «разумных людей было очевидно изначально: их трактовка прошлого базируется не на фактах, а на политической целесообразности». Медведчук призвал «защитить подлинную историческую память», которая нуждается не только в восстановлении, но и в «искреннем уважении и почитании». На нашей стороне исторические факты, и «поддержка миллионов украинцев, которым известна правда», заключил он.

    Ранее Дробович объявил о планах при поддержке из Польши запустить совместные образовательные проекты для школьников. «Речь идет о создании игр, видеороликов, мобильных приложений. Как украинский, так и польский ИНП имеют практику создания подобных вещей», – пояснил Дробович «Укринформу». Эти видеоигры должны «развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась». Посредством этих игр, по его словам, нужно прививать обществу «правильное» восприятие истории для «преодоления исторических мифов и сопротивления российской агрессии в информационной сфере».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg была создана с явной целью извратить исторические факты. Согласно сюжету геймплея, Красная армия в 1941 году проигрывает битву за Москву и в итоге Гитлер проводит парад на Красной площади. 

    Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник не сомневается в том, что компьютерные игры могут быть эффективным методом пропаганды. «Однако качественная игра, которая может заинтересовать молодежь, стоит очень дорого (например, Call of Duty: Modern Warfare 2 обошлась в 50 млн долларов). Таких бюджетов у Института национальной памяти нет. Такие бюджеты доступны небольшому количеству компаний в мире», – напомнил Бортник газете ВЗГЛЯД. Более того, если игра будет иметь «откровенно идеологический характер, окажется слишком официальной и пропагандистской», то «еще больше отвратит от себя часть потенциальных геймеров».

    «Условно говоря, чтобы создать свои «Танчики», аналог знаменитой белорусской игры World of Tanks, потребуются огромные инвестиции.

    Также нужен набор талантов, длительное время. Это достаточно сложный и кропотливый процесс, который пока не по силам Институту национальной памяти», – подытожил Бортник.

    Напомним, World of Tanks (WoT) в 2009 году разработали в Минске, в студии международной компании Wargaming – производителя таких популярных военно-исторических киберстратегий, как Wolrd of Warships, «Калибр» и «Операция «Багратион». Как видно из названия последней стратегии, выпущенной в 2008 году, она полностью имитирует решающее наступление войск Красной армии летом 1944 года, которое закончилось освобождением Белоруссии, Литвы и восточных районов Польши. Как и в реальных исторических событиях, в игре задействованы все виды бронетехники, геймер может быть танкистом, летчиком или пехотным офицером. При этом геймер управляет боевой техникой с нуля, при помощи клавиатуры, мышки и подсказок программы.

    Российский опыт

    В отличие от Украины, в России видеоигры для патриотического воспитания уже используются, и денег на это хватает. На «Танчики» обратил внимание еще в 2014 году тогдашний начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко. «Я уверен, что среди нынешних чемпионов World of Tanks – будущие генералы наших танковых войск», – говорил Шевченко.

    С тех пор Минобороны использует интерес к WoT для популяризации бронетанковых войск. Площадка для командных игр в WoT и подобные военные стратегии действует в парке Минобороны «Патриот» в подмосковной Кубинке. Игровые комплексы там оборудованы на серьезном уровне – на базе грузовика «КамАЗ». Площадка получила говорящее название – «Киберпатриот».

    «Как бывший офицер танковых войск, могу сказать: World of Tanks в качестве тренажера для будущих танкистов использоваться не может, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший директор Wargaming по продукту WoT, ныне – лидер российской «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров. – Однако игра может вызывать у школьника или у взрослого интерес к бронетехнике, военной истории. В глазах подростков, благодаря WoT, сформируется имидж танка как очень крутой штуки, а танкистов – как военной элиты».

    Игры вроде «Танчиков» можно применять для патриотического воспитания подрастающего поколения, уверен военный историк, режиссер Вадим Гасанов. «Игрок ощущает себя участником боевых действий, в которых принимала участие наша страна. В «игрушках» можно моделировать жанр альтернативных вариантов известных событий военной истории. Скажем, по закону жанра «альтернативы» сценариев битвы на Курской дуге будет множество, но исход один – такой, каким он и был в 1943 году», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

    Гасанов предлагает создавать даже более продвинутые аналогичные игры при поддержке правительства. «Чисто технически это несложно. Свои разработчики и военные консультанты в России есть, остается дело за госзаказом», – говорит эксперт. По его словам, игра будет патриотической, когда правила не оставят геймеру выбора кроме того, чтобы «воевать» за свою страну. «А то вместо этого мы имеем сценарии, когда россиянин может летать на «Юнкерсе», то есть воевать за немцев, на «Донрю» – за японцев, тоже против Советского Союза, а в Третьей мировой на F-16 – против нашей страны за американцев», – возмущается Гасанов. Но и в игровом моделировании есть запретные темы, добавляет эксперт: «Например, это нацистские концлагеря. Это вещи, над которыми нельзя шутить».

    Напомним, что в 2018 году власти Польши крайне негативно отреагировали на появившийся на YouTube трейлер симулятора про концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Эту многопользовательскую игру под названием «Цена свободы» анонсировала студия с Украины Aliens Games. По сценарию игрок или бежит из концлагеря как заключенный, или охотится за беглецом в роли эсэсовца. Прокуратура Варшавы по запросу Института национальной памяти Польши инициировала проверку. В результате трейлер удалили, а разработчики закрыли проект.

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