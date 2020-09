Украина задумала побеждать Россию в видеоиграх 12 сентября 2020, 12:30

Фото: Wargaming.net

Текст: Артур Приймак

В Киеве придумали новый амбициозный план – о «сопротивлении российской агрессии в информационной сфере». Он предусматривает воспитание молодежи в антироссийском духе с помощью идеологически окрашенных компьютерных игр. Иными словами, на Украине хотят создать собственные идеологические аналоги легендарного шутера World of Tanks, прославляющего подвиг Советской армии. Можно ли вообще воспитать молодежь через игру-симулятор? Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в четверг резко осудил инициативу главы украинского Института национальной памяти (ИНП) Антона Дробовича создавать и продвигать исторические компьютерные игры за счет госбюджета. Лидер оппозиции назвал идею Дробовича попыткой «украсть» у украинцев историю и навязать им новый взгляд на события Второй мировой войны. Медведчук напомнил о созданной недавно киевской студией Starni Games скандальной видеоигре Strategic Mind: Blitzkrieg («Стратегическое мышление: Блицкриг») о событиях Второй мировой, один из эпизодов которой представляет собой вымышленную сцену парада победы гитлеровских войск на Красной площади в 1941 году. «На такой «контент» собирается тратить бюджетные средства Дробович?» – риторически спрашивает Медведчук. Медведчук с возмущением напомнил о попытках Дробовича «преуменьшить подвиг народов СССР в ходе Великой Отечественной войны» во время насильственной декоммунизации, кампании переименования улиц и городов Украины, что вызвало «возмущение граждан». По словам политика, «адепты политически мотивированных изменений истории» осознали то, что для «разумных людей было очевидно изначально: их трактовка прошлого базируется не на фактах, а на политической целесообразности». Медведчук призвал «защитить подлинную историческую память», которая нуждается не только в восстановлении, но и в «искреннем уважении и почитании». На нашей стороне исторические факты, и «поддержка миллионов украинцев, которым известна правда», заключил он. Ранее Дробович объявил о планах при поддержке из Польши запустить совместные образовательные проекты для школьников. «Речь идет о создании игр, видеороликов, мобильных приложений. Как украинский, так и польский ИНП имеют практику создания подобных вещей», – пояснил Дробович «Укринформу». Эти видеоигры должны «развивать критическое мышление на основе исторических материалов, чтобы действительность не искажалась». Посредством этих игр, по его словам, нужно прививать обществу «правильное» восприятие истории для «преодоления исторических мифов и сопротивления российской агрессии в информационной сфере». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg была создана с явной целью извратить исторические факты. Согласно сюжету геймплея, Красная армия в 1941 году проигрывает битву за Москву и в итоге Гитлер проводит парад на Красной площади. Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник не сомневается в том, что компьютерные игры могут быть эффективным методом пропаганды. «Однако качественная игра, которая может заинтересовать молодежь, стоит очень дорого (например, Call of Duty: Modern Warfare 2 обошлась в 50 млн долларов). Таких бюджетов у Института национальной памяти нет. Такие бюджеты доступны небольшому количеству компаний в мире», – напомнил Бортник газете ВЗГЛЯД. Более того, если игра будет иметь «откровенно идеологический характер, окажется слишком официальной и пропагандистской», то «еще больше отвратит от себя часть потенциальных геймеров». «Условно говоря, чтобы создать свои «Танчики», аналог знаменитой белорусской игры World of Tanks, потребуются огромные инвестиции. Также нужен набор талантов, длительное время. Это достаточно сложный и кропотливый процесс, который пока не по силам Институту национальной памяти», – подытожил Бортник. Напомним, World of Tanks (WoT) в 2009 году разработали в Минске, в студии международной компании Wargaming – производителя таких популярных военно-исторических киберстратегий, как Wolrd of Warships, «Калибр» и «Операция «Багратион». Как видно из названия последней стратегии, выпущенной в 2008 году, она полностью имитирует решающее наступление войск Красной армии летом 1944 года, которое закончилось освобождением Белоруссии, Литвы и восточных районов Польши. Как и в реальных исторических событиях, в игре задействованы все виды бронетехники, геймер может быть танкистом, летчиком или пехотным офицером. При этом геймер управляет боевой техникой с нуля, при помощи клавиатуры, мышки и подсказок программы. Российский опыт В отличие от Украины, в России видеоигры для патриотического воспитания уже используются, и денег на это хватает. На «Танчики» обратил внимание еще в 2014 году тогдашний начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко. «Я уверен, что среди нынешних чемпионов World of Tanks – будущие генералы наших танковых войск», – говорил Шевченко. С тех пор Минобороны использует интерес к WoT для популяризации бронетанковых войск. Площадка для командных игр в WoT и подобные военные стратегии действует в парке Минобороны «Патриот» в подмосковной Кубинке. Игровые комплексы там оборудованы на серьезном уровне – на базе грузовика «КамАЗ». Площадка получила говорящее название – «Киберпатриот». «Как бывший офицер танковых войск, могу сказать: World of Tanks в качестве тренажера для будущих танкистов использоваться не может, – сказал газете ВЗГЛЯД бывший директор Wargaming по продукту WoT, ныне – лидер российской «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров. – Однако игра может вызывать у школьника или у взрослого интерес к бронетехнике, военной истории. В глазах подростков, благодаря WoT, сформируется имидж танка как очень крутой штуки, а танкистов – как военной элиты». Игры вроде «Танчиков» можно применять для патриотического воспитания подрастающего поколения, уверен военный историк, режиссер Вадим Гасанов. «Игрок ощущает себя участником боевых действий, в которых принимала участие наша страна. В «игрушках» можно моделировать жанр альтернативных вариантов известных событий военной истории. Скажем, по закону жанра «альтернативы» сценариев битвы на Курской дуге будет множество, но исход один – такой, каким он и был в 1943 году», – пояснил он газете ВЗГЛЯД. На эту тему Гасанов предлагает создавать даже более продвинутые аналогичные игры при поддержке правительства. «Чисто технически это несложно. Свои разработчики и военные консультанты в России есть, остается дело за госзаказом», – говорит эксперт. По его словам, игра будет патриотической, когда правила не оставят геймеру выбора кроме того, чтобы «воевать» за свою страну. «А то вместо этого мы имеем сценарии, когда россиянин может летать на «Юнкерсе», то есть воевать за немцев, на «Донрю» – за японцев, тоже против Советского Союза, а в Третьей мировой на F-16 – против нашей страны за американцев», – возмущается Гасанов. Но и в игровом моделировании есть запретные темы, добавляет эксперт: «Например, это нацистские концлагеря. Это вещи, над которыми нельзя шутить». Напомним, что в 2018 году власти Польши крайне негативно отреагировали на появившийся на YouTube трейлер симулятора про концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Эту многопользовательскую игру под названием «Цена свободы» анонсировала студия с Украины Aliens Games. По сценарию игрок или бежит из концлагеря как заключенный, или охотится за беглецом в роли эсэсовца. Прокуратура Варшавы по запросу Института национальной памяти Польши инициировала проверку. 