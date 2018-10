Польша начала проверку украинской игры про нацистские концлагеря

Польская прокуратура начала проверять новую украинскую компьютерную игру с сюжетом о немецких концентрационных лагерях.

Заявление было подано польским Институтом национальной памяти по факту «оскорбления польского народа и пропаганды фашистского строя в связи с появлением в интернете материалов, рекламирующих компьютерную игру, действие которой происходит на территории концлагеря», сообщила газета «Речь посполита», передает РИА «Новости».

Создатели игры The cost of freedom – a game about polish death camps (Цена свободы – игра о польских лагерях смерти) из украинской студии Aliens Games включили в геймплэй игры возможность играть как за узников лагеря, так и за эсэсовцев, которые их убивают.

Действие разворачивается в концлагере Аушвиц Биркенау, добавляет газета. На данный момент игра пока еще не выпущена на рынок.

В прокуратуре сообщили, что на данный момент следствие занимается сбором доказательств.

В указанном концлагере фашисты уничтожили от полутора до двух миллионов человек, включая поляков, евреев и советских военнопленных.

В октябре 2018 года состоялся официальный анонс культовой украинской игры S.T.A.L.K.E.R. 2, разработчиком которой является студия GSC Game World, возглавляемая украинским националистом Сергеем Григоровичем.