Ответом на русофобию в Call of Duty должна стать новая World of Tanks

Новая серия игры-стрелялки Call of Duty стала самой продаваемой в мире, но в России напоролась на бойкот – слишком русофобская. Почему бы не бить врага его оружием? Должна ли Россия в ответ создать игру, которая не уступит Call of Duty по популярности и будет при этом вызывать симпатию к русским? С игрой World of Tanks получилось – она популярна в мире и ее фанаты восхищаются подвигом Советской армии.

Очередная серия компьютерной игры Call of Duty под названием Modern Warfare в среду была признана самой продаваемой игрой года – уже на четвертый день после выхода. Как сообщила компания-разработчик Activision, серия с ходу успела заработать 600 млн долларов.

В России, однако, игра столкнулась с бойкотом. Вообще-то раздраженные отзывы по поводу игры зазвучали у нас еще несколько недель назад – после анонсов, русскоязычные геймеры заподозрили в Modern Warfare образец топорной антироссийской пропаганды. Российский стример Илья Давыдов (Мэддисон) сразу отказался рекламировать игру Call of Duty, поскольку она изображает российских военных террористами.

Теперь опасения подтвердились. Действие разворачивается в вымышленной «ближневосточной стране», похожей на Сирию. По сюжету военные преступления совершают все стороны, в том числе – немного – и американцы, но почему-то оказались там кровожаднее всех. Действующими лицами игры стали персонажи, похожие на активистов скандальной организации «Белые каски», которые постоянно спасают мирных сирийцев от гибели, которую им несут «злые русские солдаты». Примечательно, что в многопользовательском режиме одна из локаций копирует центр Донецка. Действие происходит около стадиона «Донбасс Арена».

В России игра доступна только на ПК и консоли Xbox On. Также она немного отличается от оригинала. Например, те же белые каски перекрашены в зеленые. Тем не менее на фоне скандала компания Sony уже отказалась продавать игру в России для приставки PlayStation.

«Господи, почему я заплатил за это деньги? Шоссе смерти названо так из-за русских?

А может из-за американцев, которые нарушили Женевскую конвенцию? Что за переписывание истории? Вся игра – сплошная русофобия. Верните мои деньги», – написал пользователь Chickenchaser.

«Абсолютно отвратительная пропаганда, – соглашается геймер metalstorm9. – Зачем делать такие игры? Игры должны объединять людей, а не настраивать друг против друга. То, что я увидел в этой игре, является примером абсолютного зла, тотального террора! Сколько существует клише о русских, но эта игра превзошла их все». «Мои поздравления. Служебный долг выполнен. Более русофобской игры я никогда не видел», – добавил Alexandr_K.

Кстати, предыдущие серии игры тоже считались оскорбительными среди геймеров России. В 2009 году Call of Duty: Modern Warfare 2 получила гневные отзывы за миссию «Ни слова по-русски», в которой игрок мог стрелять по безоружным пассажирам московского аэропорта.

Источник газеты ВЗГЛЯД в игровой индустрии уверяет, что у русскоязычных геймдизайнеров есть возможности создавать в ответ игры, способные завоевывать аудиторию по всему миру. «В России есть компании, которые занимаются этим. Одна из них – «1С», которая делает игру «Калибр», или компания Wargaming, одним из самых известных продуктов которой стала игра World of Tanks», – сказал собеседник.

Напомним, Wargaming – это крупный издатель и разработчик многопользовательских онлайн-игр из Белоруссии, создавший широко известную в мире игру World of Tanks. В этой игре, к примеру, самым удачливым в боях Второй мировой войны выглядит танк ИС («Иосиф Сталин»). Впрочем, ее нельзя назвать примитивной агиткой – симпатия к россиянам встроена в игру довольно тонко. Но в конечном итоге у большинства игроков она вызывает симпатию и уважение к Советской армии, победившей гитлеровскую военную машину.

Одним из минусов нынешних отечественных игр собеседник назвал отсутствие глубоких сюжетных линий, которые, однако, есть в Call of Duty, а та же Wargaming, по его словам, старается не затрагивать острых тем, «это неэтично».

«На Западе – другие взгляды. И все же, если кто-то в России задастся целью сделать такой продукт, то это возможно. Все ресурсы для этого есть. Вопрос в том, насколько игра окажется потом популярна, предсказать это невозможно. А вот игра Call of Duty – это большая старая франшиза, она издается уже десятилетиями. Ее фанаты живут по всему миру. Каждые два года они ждут уже новую серию. Фанатов нужно удивлять, вот разработчики и удивляют», – пояснил собеседник.

Политолог Марат Баширов напомнил: подобные «стрелялки» уже стали элементом гибридных войн, распространять русофобию через Call of Duty проще, нежели за счет фейковых новостей на телеканалах. «Франшиза на «Белые каски» эксплуатировалась на телевидении. Приходилось вкладываться в сюжеты про «химические атаки» против бедных детей. Когда это перестало продаваться на телеэкраны, они ушли в игру. Это дешевле, чем оплачивать постановки и телевизионное время», – пояснил Баширов.

Однако бороться с этим можно, но только «если отвечать добром на зло», уверен собеседник. Политолог считает бессмысленным создавать специальные игры в ответ на Call of Duty.

Баширов признался, что ему всегда нравились фильмы про Рэмбо, сражавшегося с русскими во Вьетнаме и Афганистане. «Но я никогда не думал, что русские, которые на экране – настоящие. Или что американцы на экране – тоже настоящие. В любом обществе существует 5% людей, способных на собственное мнение. И на них обычно опирается какой-то свой круг людей. У кого-то это пять человек, а у некоторых блогеров – миллионы. Вот если бы я задумался о том, как сопротивляться явлениям вроде Call of Duty, то ориентировался на большие информационные пушки. Я бы пошел к тем блогерам, которых слушает молодежь», – уверен он.

По словам эксперта, нужно говорить с «лидерами мнений», убеждать их в своей правоте. Потом этих лидеров мнений услышит и западная молодежь, которая поймет, что ей гонят откровенную туфту под видом игры, да еще берут за это деньги.

«У меня за стеной живет блогер-миллионник Gary из Тулы. На него ориентируются подростки 16-18 лет. Нужно убеждать его. Тогда он выйдет и скажет что-то на своем языке из смеси рэпа или мата, но подростки поверят ему. Меня 18-летние не услышат, а его услышат», – пояснил Баширов.

Накануне Первый канал рассказал об отдельных эпизодах шутера Call of Duty, назвав его инструментом «промывки мозгов» молодежи. Телеведущий Кирилл Клейменов упрекнул игру в «зомбировании пользователей». Он рассказал об эпизоде про «шоссе смерти», намекнув, что авторы переврали историческое событие.

Правда, при этом Клейменов пересказал сцену, которой в игре не было: «шоссе смерти» упоминается в сюжете мельком, и на нем разворачиваются другие события, хотя историю разработчики действительно переврали.

Слова ведущего возмутили некоторых пользователей Сети. «Есть такие люди – словоблуды. Возможно, вы не знаете, кто это, но если вы смотрите федеральное телевидение, ваши шансы знать, кто это, многократно возрастают. Это огромная многомиллиардная индустрия, и если вы не смотрите Первый канал – вам, на мой взгляд, сильно повезло», – сыронизировал пользователь портала DTF Lucky Number.

В разговоре с «Газетой.ru» Клейменов ответил на критику: «Мы обратили внимание на проблему – и если вызвали какую-то реакцию, то это хорошо. Я родитель. У меня есть дети разного возраста. Я выражаю свое отношение и имею на это право».

